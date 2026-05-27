Una reunión social en un exclusivo sector del norte de Bogotá terminó convertida en una escena que hoy investiga la Fiscalía como un presunto feminicidio. Carlos Mario Rodríguez Rosas, exgerente corporativo del Banco de Bogotá, fue enviado a prisión señalado de asesinar brutalmente a su pareja, Ana María Meza, y de intentar hacer pasar lo ocurrido como un suicidio.

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El caso había sido manejado inicialmente bajo esa hipótesis, pero el rumbo de la investigación cambió tras las pruebas recopiladas. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero de 2026 en el apartamento del exdirectivo, donde varias personas compartían en una reunión privada.

Así habría ocurrido el crimen de Ana María Meza en Bogotá

Cuando la pareja quedó sola, se habría presentado una fuerte discusión. Según la teoría de la Fiscalía, Rodríguez Rosas atacó a Ana María Meza “tapándole la boca y nariz”, dejándola inconsciente dentro del inmueble.

La gravedad del caso aumentó con los hallazgos de los investigadores. El ente acusador sostuvo: “En el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria”.

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#ATENCIÓN | Un juez envió a prisión temporal a Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien ejercía como gerente corporativo del Banco de Bogotá. Esto en medio de la investigación que se adelanta por su presunta participación en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 24 de… pic.twitter.com/sq1MRTicVb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 27, 2026

Para la Fiscalía, el caso estaría rodeado de antecedentes de violencia de género dentro de la relación. Por eso, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al exdirectivo los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Aunque el señalado no aceptó los cargos, un juez ordenó enviarlo a centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso provocó una reacción inmediata del Banco de Bogotá, entidad que emitió un comunicado aclarando que Rodríguez Rosas ya no tenía relación laboral con la compañía. El banco expresó: “Con profundo dolor y consternación lamentamos los hechos que enlutan a la familia de Ana María Meza y que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

En el mismo pronunciamiento, el banco enfatizó que “los hechos mencionados son ajenos al ámbito laboral y no guardan relación con las funciones, actividades u operaciones de la entidad”.

Finalmente, la compañía rechazó cualquier expresión de violencia contra las mujeres y sostuvo: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente aquella que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. La violencia de género no puede ser indiferente para la sociedad y nada justifica este tipo de hechos”.

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