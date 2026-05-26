La firma De La Espriella Lawyers le salió al paso a las versiones que circularon sobre una supuesta apropiación de dinero relacionado con el caso de Rosa Elvira Cely. Según informó la oficina de abogados, no hubo honorarios o parte de una indemnización derivada del proceso por el feminicidio que conmocionó al país.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, la firma aseguró que la representación judicial de la familia de Rosa Elvira Cely se llevó a cabo bajo la modalidad pro bono, es decir, de manera gratuita. “Con el propósito de lograr la judicialización y condena de Javier Velasco Valenzuela (el victimario)”, explicó la oficina jurídica.

Qué dijo De la Espriella sobre dinero en en el caso de Rosa Elvira Cely

Además, la firma enfatizó: “De La Espriella Lawyers y el doctor Abelardo De La Espriella nunca cobraron ni recibieron suma alguna de dinero por concepto de la representación dentro del proceso penal referido”.

La oficina también sostuvo que su intervención hizo parte del “programa de responsabilidad social y asistencia jurídica” que adelanta la firma en algunos procesos de alto impacto social.

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DE LA ESPRIELLA LAWYERS, informa a la opinión pública que su actuación dentro del caso de Rosa Elvira Cely se desarrolló bajo la modalidad PRO BONO, razón por la cual nunca se cobraron ni recibieron honorarios por la representación penal ejercida. Asimismo, precisamos que las… pic.twitter.com/eST5KpLoXx — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) May 26, 2026

Otro de los puntos que abordó el comunicado tiene que ver con las declaraciones entregadas por Juliana Cely, hija de Rosa Elvira Cely, a Noticias Uno. Según explicó la firma, dichas afirmaciones “en ningún momento señalan” que Abelardo De La Espriella se hubiera apropiado de “porcentaje alguno de la indemnización derivada de la condena contra el Estado colombiano proferida en el año 2023”.

La firma también mencionó a Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira. El comunicado indicó que ella “nunca ha señalado al doctor Abelardo De La Espriella de la apropiación del 90 % de suma alguna derivada de una eventual reparación económica”.

Incluso, la oficina agregó que Adriana Cely ha dicho expresamente que “la representación judicial ejercida por De La Espriella Lawyers dentro del proceso penal concluyó en diciembre de 2012, es decir, antes de cualquier decisión relacionada con un eventual proceso administrativo de reparación contra el Estado”.

Cabe mencionar que la controversia tomó un tono político luego de que el presidente Gustavo Petro compartiera en su cuenta de X una publicación con la versión desmentida. El mandatario replicó la información en momentos en los que enfrenta cuestionamientos por supuesta participación en política.

La periodista María Jimena Dussán también se pronunció y aclaró la situación a través de su cuenta de X. “Acabo de hablar con la familia de Rosa Elvira Cely y me hicieron varias aclaraciones. La primera es que no es cierto, como lo afirmó un medio, que Abelardo solo le entregó el 10% de la indemnización a la familia de Rosa Elvira, cuando se desempeñaba como abogado de ese caso de feminicidio. La familia de Rosa Elvira Cely me informó que la indemnización todavía no se ha producido y que confusiones como esta, pueden complicar aún más los procesos”, fue parte de lo dicho por la periodista en la red social.

Acabo de hablar con la familia de Rosa Elvira Cely y me hicieron varias aclaraciones. La primera es que no es cierto, como lo afirmó un medio, que Abelardo solo le entregó el 10% de la indemnización a la familia de Rosa Elvira,cuando se desempeñaba como abogado de ese caso de… — María Jimena Duzán (@MJDuzan) May 26, 2026

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