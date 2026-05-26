Nuevos detalles estremecedores se conocieron sobre el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a un procedimiento estético ilegal en el sur de Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado días después en una vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

En medio del proceso judicial contra los capturados por el caso, se conoció parte de la declaración que entregaron los implicados ante las autoridades en Venezuela, luego de ser detenidos tras abandonar el país. La información fue revelada por el coronel Fabio Gallego durante el pódcast “Más allá del Silencio”.

(Lea también: Medio venezolano avaló a barbero capturado en caso de Yulixa Toloza y aseguró que es cirujano)

Según explicó el oficial, tras la captura de María Fernanda Delgado Hernández, su pareja Edinson José Torres Sarmiento y el señalado falso cirujano Eduardo David Ramos Ramos, las autoridades venezolanas establecieron contacto con la Policía colombiana.

Lee También

En ese momento, el coronel Gallego realizó una videollamada con los detenidos para intentar establecer el paradero de Yulixa, quien en ese momento llevaba varios días desaparecida.

“Lo principal era saber dónde estaba Yulixa y ahí empezaron a explicar detalles”, relató el oficial en el pódcast.

Durante la declaración, los implicados habrían contado cómo salieron desde Bogotá por la vía hacia Soacha luego de abandonar el establecimiento ilegal Beauty Láser.

Posteriormente, aseguraron que avanzaron hacia los municipios de Apulo y Anapoima buscando un lugar donde abandonar el cuerpo.

Según el coronel Fabio Gallego, uno de los momentos más impactantes de la conversación ocurrió cuando escuchó la frase atribuida al supuesto anestesiólogo:

“Sin cadáver no había delito”.

De acuerdo con el relato conocido por las autoridades, esa habría sido la razón por la que decidieron deshacerse del cuerpo de la mujer.

“Por eso nosotros salimos a buscar un sitio para ir a dejarla”, habrían manifestado los capturados.

El jefe de la Sijín reveló que los implicados aseguraron haber pasado inicialmente por Anapoima, pero al notar presencia de personas decidieron continuar el recorrido.

Después, según las declaraciones, regresaron en dirección a Bogotá y aprovecharon una zona oscura y solitaria para abandonar el cadáver.

“Ingresaron a un tipo de matorral y ahí la dejaron”, indicaron los señalados responsables.

Las autoridades señalaron que la búsqueda fue compleja porque los detenidos no entregaban ubicaciones exactas y solo mencionaban referencias generales sobre una recta entre Apulo y Anapoima.

La videollamada ayudó a encontrar el cuerpo

El coronel Gallego explicó que, mientras realizaban los recorridos en carretera, sostuvo nuevas videollamadas con los capturados para intentar identificar el lugar exacto donde dejaron el cuerpo.

Durante varias horas, los investigadores les mostraron imágenes del terreno y detalles del sector.

Finalmente, los implicados indicaron que el cadáver había sido abandonado cerca de un letrero azul ubicado al costado de la vía.

Gracias a esas referencias, los uniformados lograron ubicar el cuerpo de Yulixa Toloza.

“Fue una combinación de sentimientos y ahora lo más importante era darle una cristiana sepultura”, expresó el coronel.

(Vea también: Revelan foto del hombre que operó a Yulixa Toloza: amigas dieron oscura versión)

Por este caso, las autoridades investigan a los capturados por los delitos de:

Homicidio

Desaparición forzada

Ocultamiento de evidencia

Omisión de socorro

La investigación también ha revelado presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro estético Beauty Láser, establecimiento que, según las autoridades, operaba sin las habilitaciones necesarias para realizar procedimientos invasivos.

El caso ha generado indignación nacional y reabrió el debate sobre los riesgos de acudir a centros clandestinos para realizar procedimientos estéticos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)