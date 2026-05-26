Con las elecciones presidenciales de Colombia en la mira, resulta más que pertinente poner la lupa en los pasos gigantes que se ha dado en el último años en el país en un aspecto clave como lo es la cultura a nivel nacional.

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Este seguimiento toma un especial protagonismo si se tiene en cuenta que muchas veces el tema pasa desapercibido para los medios de comunicación y por las propias gestiones. Ahora, el presidente Gustavo Petro y Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes, marcaron con los partidos políticos un camino para avanzar con éxito.

La llegada de la ministra de las Culturas a ese cargo el 6 de febrero de 2025 empalmó con una precisión notable para ajustar pasos de gigante en un país que tanto requiere de estos desarrollos. La persecución de logros es un propósito común de todos los actores, incluido el Congreso de la República.

Por eso, la sanción de la Ley Artes al Aula y el comienzo del proceso de actualización de la Ley General de Cultura, además del avance de Ley de Canasta Básica Cultural, marcan hitos para Colombia.

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Precisamente, recientemente, el pasado 8 de abril de 2026, hubo un gran respiro con la aprobación por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultural (Proyecto de ley 630 de 2025 en Cámara) y 368 de 2026 en Senado).

Esta consiste en una iniciativa legislativa del Ministerio de las Culturas con aportes de distintas bancadas que comprende el crecimiento de la diversidad cultural y las expresiones emergentes.

“Se ha logrado un consenso entre las distintas bancadas. Le hemos apostado en este Ministerio a escuchar técnicamente todas las proposiciones y lograr hoy una apuesta, más que de Gobierno, del sector cultura. Gracias a los que escucharon, normalmente llamados oposición, a un sector que está dispuesto a resolver los problemas en la escena”, aseguró la ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes, Yannai Kadamani.

El Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultura aún está pendiente de superar el tercer debate en la Comisión sexta del Senado de la República.​ Los ejes correspondientes son:

Dignificación del sector cultural , al reconocer a artistas, creadores, portadores de saberes y gestores como protagonistas del desarrollo del país, con la promoción de condiciones justas y respeto por su labor.

, al reconocer a artistas, creadores, portadores de saberes y gestores como protagonistas del desarrollo del país, con la promoción de condiciones justas y respeto por su labor. Gobernanza y participación , que pretende fortalecer la voz de los agentes culturales al tomar decisiones y consolidar un sistema más democrático y articulado en los territorios.

, que pretende fortalecer la voz de los agentes culturales al tomar decisiones y consolidar un sistema más democrático y articulado en los territorios. Fortalecimiento sectorial e intersectorial , pues integra la cultura con sectores como educación, turismo, ciencia, tecnología y economía. Eso potencia la creación, circulación e impacto del arte.

, pues integra la cultura con sectores como educación, turismo, ciencia, tecnología y economía. Eso potencia la creación, circulación e impacto del arte. Financiación y estímulos, ya que se busca aumentar y proteger los recursos destinados a la cultura, simplificar el acceso a fondos y crear nuevos incentivos para impulsar la sostenibilidad, innovación e industrias culturales en los territorios.

Ley Artes al Aula de Colombia en Gobierno Petro

Lo cierto es que aparte de actualizar la Ley General de Cultura, vigente desde 1997, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula el pasado 2 de diciembre de 2025, un paso gigante para los colombianos.

Este momento que se vivió en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella marcó un gran logro no solo para el Gobierno, sino para la gestión de Yannai Kadamani como ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes.

La nueva norma abre el paso para que la educación artística sea un derecho obligatorio y transversal en todos los colegios públicos de Colombia. La siguiente etapa es la formulación y reglamentación de la política pública, liderada por MinCulturas y MinEducación a través del SINEFAC.

La importancia de esta jugada de crack permite que las artes sean un pilar para la convivencia, la creatividad y la paz, una apuesta por la formación integral y el reconocimiento de la cultura como derecho fundamental.

Así, esos dos ministerios quedaron autorizados para la inclusión de disposiciones que promuevan el diseño de planes educativos para la formación de docentes en herramientas pedagógicas de las artes y las culturas.

Además, ofrece un impulso clave, ya que las entidades territoriales están en la responsabilidad de darle prioridad a instituciones en la zona rural o donde existan brechas profundas en la cobertura de educación artística y cultural.

¿De qué trata la Ley de Canasta Básica Cultural?

Asimismo, Minculturas liderará la implementación de la Ley de Canasta Básica Cultural (más conocida como Ley 2389 de 2024), que es una de las principales apuestas para garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios culturales en Colombia.

Bajo la autoría del representante Daniel Carvalho, el proyecto de ley le apunta a la reducción de brechas en el consumo cultural a través del acceso a eventos artísticos, teatro, cine, museos, exposiciones y productos editoriales. Esto va enfocado en especial para poblaciones en condición de vulnerabilidad y territorios con baja oferta en este sentido. Mejor dicho, ponen a jugar a todos.

Esta promoción de descentralizar la oferta y fortalecer el derecho a la cultura en zonas rurales y apartadas de Colombia se ejecuta con el liderazgo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y con el concurso de las entidades territoriales y entidades del sector privado, como las Cajas de Compensación Familiar y oferentes de bienes y servicios culturales como librerías, museos y teatros.

Minculturas, como parte de la implementación de la ley, echa a andar un plan piloto de bono cultural dirigido a jóvenes entre los 18 y 28 años, que inicialmente pretende facilitar el acceso a la oferta de librerías independientes.

Así se busca incentivar el consumo cultural entre las juventudes y fortalecer los circuitos culturales locales. La entidad explicó que, en una segunda etapa, el piloto llegaría a ampliarse para incluir otros bienes y servicios culturales, como entradas a espectáculos públicos de las artes escénicas

Todos estos son pasos de gigante para la cultura en Colombia, que dejan en evidencia no solo el trabajo de Gustavo Petro y Yannai Kadamani, sino la huella de los partidos políticos que confirman que los artes y los saberes se potencian con la diversidad de conceptos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.