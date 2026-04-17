Estamos a pocos días de que la Feria Internacional del Libro comience y en el lanzamiento oficial varios de los delegados involucrados generaron expectativas sobre las actividades que tendrá el evento más esperado en la cultura de los lectores de Colombia.

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Más de 2.000 actividades tendrá esta edición del evento, que además contará con India como país invitado de honor y Boyacá como departamento invitado.

¿Cuándo es la Filbo 2026?

Esta edición se desarrollará que tiene como eje temático ‘Escucharnos es leernos’ desde el 21 de abril al 4 de mayo. Esta es una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio.

El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, habló sobre las acciones principales del sector en esta festividad:

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“Entendemos que la lectura no ocurre solo en la palabra escrita, sino también en los silencios que nos atraviesan. Con el pabellón 5A ‘LEO: sinfonía del silencio’ proponemos una experiencia inmersiva donde leer es escuchar, sentir y habitar el territorio desde otras sensibilidades. Allí tendremos más de 100 actividades y el lanzamiento de 38 publicaciones del sector cultura, además de contar con las franjas FILBo Ciudad que descentralizará la Feria a toda Bogotá”, agregó.

De igual forma, Trujillo declaró a Pulzo que también habrá espacios incluyentes liderados por la Fuga.

“Con mucho esfuerzo y después de muchos años, por primera vez el sector Cultura, Recreación y Deporte presenta un paquete de publicaciones que lanzaremos. Lo que demuestra que no solamente podemos agenciar grandes eventos y promover el evento en las bases culturales, sino que también podemos afirmarnos en una gestión del conocimiento”, concluyó el secretario.

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, señaló en la apertura del espacio que los visitantes a la feria podrán encontrar narraciones en 68 lenguas en las que se han escrito, contado y narrado las historias del país.

“Lo que queremos, más que enunciar y enunciar logros, es que se recuerde que intentamos contar a este país de otras maneras. Que el mundo tiene derecho a conocer a Colombia no solo a través de la dramaturgia de la violencia, que por supuesto nos ha atravesado y cómo negarlo. Pero cuánta riqueza tienen también nuestros relatos, sistemas de origen de las comunidades indígenas, la mixtura de los pueblos mestizos, esa diversidad y eso que se denomina sagrado universal que nos ha enseñado con la India”, concluyó la ministra.

India: país invitado a la Filbo

El embajador de India en Colombia, Shri Vanlalhuma, señaló que la participación de ese país contará con la presencia de una delegación de 35 autores, pensadores y profesionales que vendrán a enseñar sobre la riqueza cultural de este país y abrirán diálogos, discusiones y reflexiones.

Las instalaciones de la India contarán con literatura, arte, gastronomía, proyecciones de cine, espacios para niños, entre otras experiencias. Todas estas sumarán 100 eventos, siete exposiciones y presentaciones artísticas, 75 conferencistas, 30 películas proyectadas (entre ficción y documental), zona de juegos infantiles y una librería en la que los visitantes encontrarán títulos traducidos y originales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.