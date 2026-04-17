Estamos a pocos días de que la Feria Internacional del Libro comience y en el lanzamiento oficial varios de los delegados involucrados generaron expectativas sobre las actividades que tendrá el evento más esperado en la cultura de los lectores de Colombia.
Más de 2.000 actividades tendrá esta edición del evento, que además contará con India como país invitado de honor y Boyacá como departamento invitado.
¿Cuándo es la Filbo 2026?
Esta edición se desarrollará que tiene como eje temático ‘Escucharnos es leernos’ desde el 21 de abril al 4 de mayo. Esta es una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio.
El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, habló sobre las acciones principales del sector en esta festividad:
“Entendemos que la lectura no ocurre solo en la palabra escrita, sino también en los silencios que nos atraviesan. Con el pabellón 5A ‘LEO: sinfonía del silencio’ proponemos una experiencia inmersiva donde leer es escuchar, sentir y habitar el territorio desde otras sensibilidades. Allí tendremos más de 100 actividades y el lanzamiento de 38 publicaciones del sector cultura, además de contar con las franjas FILBo Ciudad que descentralizará la Feria a toda Bogotá”, agregó.
De igual forma, Trujillo declaró a Pulzo que también habrá espacios incluyentes liderados por la Fuga.
“Con mucho esfuerzo y después de muchos años, por primera vez el sector Cultura, Recreación y Deporte presenta un paquete de publicaciones que lanzaremos. Lo que demuestra que no solamente podemos agenciar grandes eventos y promover el evento en las bases culturales, sino que también podemos afirmarnos en una gestión del conocimiento”, concluyó el secretario.
Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, señaló en la apertura del espacio que los visitantes a la feria podrán encontrar narraciones en 68 lenguas en las que se han escrito, contado y narrado las historias del país.
“Lo que queremos, más que enunciar y enunciar logros, es que se recuerde que intentamos contar a este país de otras maneras. Que el mundo tiene derecho a conocer a Colombia no solo a través de la dramaturgia de la violencia, que por supuesto nos ha atravesado y cómo negarlo. Pero cuánta riqueza tienen también nuestros relatos, sistemas de origen de las comunidades indígenas, la mixtura de los pueblos mestizos, esa diversidad y eso que se denomina sagrado universal que nos ha enseñado con la India”, concluyó la ministra.
India: país invitado a la Filbo
El embajador de India en Colombia, Shri Vanlalhuma, señaló que la participación de ese país contará con la presencia de una delegación de 35 autores, pensadores y profesionales que vendrán a enseñar sobre la riqueza cultural de este país y abrirán diálogos, discusiones y reflexiones.
Las instalaciones de la India contarán con literatura, arte, gastronomía, proyecciones de cine, espacios para niños, entre otras experiencias. Todas estas sumarán 100 eventos, siete exposiciones y presentaciones artísticas, 75 conferencistas, 30 películas proyectadas (entre ficción y documental), zona de juegos infantiles y una librería en la que los visitantes encontrarán títulos traducidos y originales.
¿Qué es 'Leer es bacano'?
'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.
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