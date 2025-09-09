El escritor estadounidense Dan Brown regresa a las librerías con ‘El último secreto’, su novela más reciente protagonizada por el célebre profesor de simbología de Harvard, Robert Langdon. El lanzamiento mundial tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre, de manera simultánea en distintos países, consolidándose como uno de los estrenos editoriales más esperados del año.

En esta nueva entrega, Langdon viaja a Praga para asistir a una conferencia dictada por Katherine Solomon, una destacada científica con la que ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro que promete revolucionar el conocimiento humano, con hallazgos que desafían siglos de creencias sobre la conciencia. Sin embargo, un asesinato brutal desencadena el caos y ella desaparece junto a su manuscrito, lo que coloca al profesor en medio de una carrera contrarreloj.

Con un escenario que combina castillos, iglesias, cementerios y pasajes subterráneos, Praga se convierte en un tablero donde Langdon debe descifrar símbolos y enfrentarse a fuerzas desconocidas. Lo que está en juego no es solo la vida de la mujer que ama, sino también un secreto capaz de cambiar el futuro de la humanidad.

La novela mezcla, como es característico en la obra de Brown, enigmas místicos con referencias científicas y tecnológicas. Según adelantó el medio especializado Deadline Hollywood, ‘El último secreto’ ya tiene confirmada una adaptación de la mano de Netflix, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno. El proceso de casting se encuentra en marcha y se espera que la producción siga la línea de los anteriores éxitos audiovisuales inspirados en la obra del autor.

Con títulos como ‘El código Da Vinci’, ‘Ángeles y demonios’, ‘Inferno’, ‘Origen’ y ‘El símbolo perdido’, Dan Brown se ha consolidado como uno de los escritores más influyentes del thriller contemporáneo. Sus libros han vendido más de 250 millones de ejemplares en 56 idiomas, convirtiéndose en referentes de la narrativa de misterio con un componente histórico y científico. Además, ha incursionado en la literatura infantil con La sinfonía de los animales.

La llegada de ‘El último secreto’ marca un nuevo capítulo en la saga de Robert Langdon, un personaje que ha cautivado a millones de lectores alrededor del mundo gracias a su mezcla de erudición académica y aventuras de alto riesgo. Esta vez, el desafío se centra en la naturaleza de la conciencia y en los límites del conocimiento humano, una apuesta que combina suspenso, ciencia y espiritualidad.

En Colombia, el lanzamiento contará con un evento especial organizado por Editorial Planeta y la Librería Nacional en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Allí, el miércoles 10 de septiembre, los primeros compradores podrán acceder a premios que incluyen hasta 2 millones de pesos en bonos para libros del Grupo Planeta.