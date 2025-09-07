Así como hay algunas alertas de salud que es oportuno tener en cuenta, resulta clave enfatizar en aquellas fórmulas que sirven para acercarse a un estilo de vida mucho más beneficioso con hábitos diarios.

Uno de ellos es la disciplina del pilates, que tiene cada vez más espacio entre los colombianos y de la que se pueden aprovechar elementos para reducir no solo de peso sino tonificar y mejorar de talla.

Expertos ponen la lupa en este sentido para ofrecer algunas recomendaciones que sirven para entender la manera en la que se obtienen resultados al momento de ejecutar un entrenamiento de este estilo.

¿Cuántas calorías se pueden bajar con una sesión de pilates?

Una sesión de pilates en colchoneta de 30 minutos para principiantes puede quemar unas 108 calorías. En clases avanzadas de igual duración, la cifra asciende a 168 calorías, mientras que una sesión de 50 minutos puede alcanzar hasta 254 calorías, de acuerdo con el Consejo Americano del Ejercicio (ACE), replicados por los expertos de Black Action.

El auge del fitness en Colombia también deja en evidencia por qué el pilates se ha convertido en una práctica tan popular. De hecho, el 51% de los colombianos ha incorporado el ejercicio regular como parte de su rutina, superando el promedio regional del 49 %, según la consultora Bain & Company.

De hecho, la versatilidad y el bajo impacto del pilates hacen que esta disciplina se posicione como un puente entre generaciones, debido a las oportunidades que deja para quienes lo practican y sus beneficios corporales.

¿Cómo ayuda el entrenamiento de pilates al cuerpo?

A diferencia de otros entrenamientos, el pilates se centra en el control del cuerpo a través de la respiración y el fortalecimiento del ‘core’, es decir, los músculos profundos del abdomen (para bajar la barriga), la espalda baja, la pelvis y los glúteos que trabajan en conjunto para brindar estabilidad y favorecer la movilidad consciente, según explica Wilder Zapata, cofundador y CEO de la cadena de gimnasios Action Black.

Mientras disciplinas como el levantamiento de pesas o el cardio ponen el foco en la fuerza o la resistencia, el pilates prioriza la alineación postural, la estabilidad y la conexión de mente con cuerpo.

“No se trata solo de perder grasa, sino de obtener diversos beneficios como una notable mejora en la postura, mayor flexibilidad, fortalecimiento del ‘core’, prevención de lesiones y reducción del estrés. También aporta equilibrio físico y mental, corrige desequilibrios musculares y genera una base sólida para complementar cualquier otro tipo de actividad física“, destacó Zapata.

Precisamente, por eso parece pertinente entender las diferentes maneras en la que las personas tienen la oportunidad de sacarle provecho a esta disciplina que va en notable aumento en Colombia y el mundo.

¿Qué tipos de entrenamientos de pilates existen?

Con su creciente popularidad, actualmente existen múltiples tipos de pilates, que se subdividen según el método, el equipo utilizado o el grupo al que va dirigido la clase. Desde el clásico o el mat, que se practica en el suelo siguiendo una secuencia diseñada para movilizar todo el cuerpo, hasta el reformer, realizado en una máquina que añade resistencia a cada ejercicio, haciéndolo más intenso y dinámico.

Cabe destacar que, alineado con estas tendencias en el país, la cadena de gimnasios Action Black ya suma 13 modalidades diferentes de entrenamiento, decidió incorporar el pilates a sus espacios de bienestar, inicialmente en algunas de sus sedes en Medellín.

En el país, la popularidad del pilates responde tanto a la influencia de celebridades como a la búsqueda de alternativas de entrenamiento sostenibles y conscientes. En este sentido, la meta de fin de año no debería limitarse únicamente a moldear el cuerpo, sino también a construir un estilo de vida equilibrado.

