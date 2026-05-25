Un violento atentado sicarial se registró en la mañana de este lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla, exactamente en la calle 84 con carrera 43B, donde se presentó un intercambio de disparos que dejó varias personas heridas y tres capturados, dos de ellos lesionados.

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Según la información preliminar entregada por las autoridades, hombres armados habrían intentado atacar a una persona que contaba con esquema de seguridad. En medio del atentado, los escoltas reaccionaron, lo que desencadenó una balacera en plena vía pública.

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Testigos del hecho aseguraron que el ataque ocurrió en una zona concurrida del norte de la ciudad y causó momentos de angustia entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos que transitaban por el sector.

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#ATENCIÓN Se registró una balacera en el norte de Barranquilla; seis personas resultaron heridas, entre ellas dos presuntos delincuentes y cuatro escoltas de la víctima del ataque. Una persona habría sido capturada.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/s7mb0sZcfi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 25, 2026

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, al menos tres personas resultaron heridas durante el intercambio de disparos. Los lesionados fueron trasladados a la Clínica Reina Catalina para recibir atención médica.

Las autoridades confirmaron además la captura de tres presuntos implicados en el atentado, dos de los cuales también resultaron heridos durante la reacción armada.

🚨 Balacera en el norte de Barranquilla deja un capturado y varios heridos ➡️ https://t.co/nRvIfuuST6 pic.twitter.com/6aoo6DmT6T — EL HERALDO (@elheraldoco) May 25, 2026

Algunos testigos indicaron que el atentado estaría dirigido contra Raúl Montes, el gerente de una empresa de vigilancia llamada Atenas que opera en el sector. Sin embargo, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer con exactitud cuál era el objetivo del ataque y quiénes estarían detrás de los hechos.

🚨 #ÚltimaHora | Atentado contra Raúl Montes, gerente de la empresa de seguridad Atenas, en el norte de Barranquilla: Tras un enfrentamiento armado registrado en la calle 84 con carrera 43B, las autoridades confirmaron la captura de tres presuntos delincuentes que resultaron… — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) May 25, 2026

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que hubo reacción inmediata por parte del GAULA del Ejército, cuyos integrantes se encontraban desarrollando labores operacionales en la zona.

“En este momento con unidades de la Fiscalía General de la Nación y la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional se están adelantando las actividades concernientes para adelantar la investigación judicial del caso”, señaló el oficial.

Tras el operativo, las autoridades confirmaron la incautación de varias armas de fuego que estarían relacionadas con el atentado.

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Entre el material decomisado se encuentran:

Un fusil

Una subametralladora

Dos pistolas

Además, versiones preliminares indican que los capturados presuntamente portaban una mini uzi al momento del ataque.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial continúan recopilando videos de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer lo ocurrido en este nuevo episodio de violencia que sacudió a Barranquilla.

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