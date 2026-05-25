Nuevos detalles han comenzado a surgir alrededor del asesinato de Karen Valentina Vega y Nicol Cristina Amaya, las dos jóvenes de 20 años que fueron atacadas a tiros en el municipio de Girón durante la madrugada del pasado 24 de mayo.

Sigue a PULZO en Discover

Las investigaciones avanzan entre varias hipótesis, pero una de las líneas que más fuerza ha tomado apunta a la presunta relación sentimental de Karen Valentina con un hombre conocido con el alias de ‘Zuricato’, señalado de pertenecer a la estructura criminal ‘Los del Sur’.

(Lea también: Intentaron matar a un empresario colombiano y se armó balacera: él iba escoltado)

Según información conocida por El Tiempo y fuentes consultadas por las autoridades, alias ‘Zuricato’ inicialmente aseguró ante los investigadores que no había visto a Karen Valentina la noche del crimen.

Lee También

Sin embargo, labores de verificación permitieron establecer que ambos sí se encontraron horas antes del ataque y que, presuntamente, sostuvieron una fuerte discusión.

“Primero había dicho que no se había encontrado con ella, que en la madrugada no la había visto y pudimos corroborar que estuvieron en otro lugar los dos y que estaban discutiendo”, indicó una fuente de la Policía citada por el medio mencionado.

Este hallazgo encendió las alarmas de los investigadores, quienes ahora analizan si el doble homicidio estaría relacionado con un asunto pasional, una retaliación criminal o disputas ligadas al microtráfico.

¿Quién es alias ‘Zuricato’?

Las autoridades identifican a alias ‘Zuricato’ como presunto integrante —e incluso cabecilla— de ‘Los del Sur’, una estructura criminal con injerencia en el área metropolitana de Bucaramanga y señalada de actividades relacionadas con la venta de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Karen Valentina también tendría vínculos con ese entorno criminal y presuntamente realizaba distribución de drogas sintéticas, entre ellas tusi, en establecimientos comerciales de Girón.

“Estamos verificando si fue un tema pasional o una situación alrededor del microtráfico”, explicó una fuente policial.

Las autoridades también indagan versiones que indican que la joven habría mantenido una relación previa con otro hombre vinculado a la venta de drogas en la región.

El crimen ocurrió sobre la avenida Los Caneyes, luego de que las jóvenes salieran de una discoteca hacia las 2:00 de la madrugada. Según explicó el general William Quintero, las víctimas fueron seguidas por hombres que se movilizaban en motocicleta.

“Se logró establecer que hubo una labor de seguimiento desde horas antes. Ya tenemos identificada una motocicleta y a una persona que estuvo en varios de los lugares donde permanecieron las jóvenes”, señaló el oficial.

Las autoridades también investigan la posible participación de un vehículo de transporte público que habría estado cerca de la escena del crimen.

(Vea también: Ella era Paula, la joven de 21 años que fue encontrada sin vida en el río Magdalena)

Mientras las pesquisas avanzan, las autoridades sostienen que el ataque estaría dirigido contra Karen Valentina y que Nicol Cristina Amaya habría sido víctima colateral del atentado.

Nicol Cristina estudiaba estética y, según los investigadores, no tenía antecedentes judiciales ni vínculos conocidos con estructuras criminales. Karen Valentina, por su parte, trabajaba realizando domicilios, era auxiliar de enfermería y también modelo webcam.

La joven murió en el lugar de los hechos, mientras que Nicol Cristina alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía de Girón anunciaron una recompensa para quienes entreguen información que permita esclarecer el doble homicidio e identificar plenamente a los responsables.

El caso continúa bajo investigación de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, mientras la comunidad permanece consternada por el asesinato de las dos jóvenes.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)