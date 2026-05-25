Colombia se consolidó como líder regional en educación y formación artística y cultural tras impulsar, durante su Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina (CAN), una agenda internacional que reconoce las artes y los saberes tradicionales como pilares para la paz, la democracia y la transformación social.

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Ese liderazgo tomó nueva fuerza con el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz, encuentro adelantado en Bogotá y otras ciudades del país que reunió delegaciones de 19 países y consolidó la proyección internacional de la política pública cultural colombiana.

En el marco de MONDIACULT 2025, Chile, Colombia, México y Perú suscribieron además la Declaración de Educación y Formación Artística y Cultural, un acuerdo que establece este campo como un derecho inalienable y como eje estratégico de las políticas culturales de la región.

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La apuesta, inspirada en la experiencia colombiana de Artes para la Paz, posicionó al país como referente regional en garantía de educación artística y cultural en los territorios.

De igual forma, Colombia lideró la aprobación de una declaración dentro de la Comunidad Andina orientada a fortalecer la formación artística a lo largo de la vida, promover la interculturalidad y consolidar agendas regionales alrededor de los derechos culturales y el desarrollo artístico en América Latina.

Colombia asumió presidencia de RedArtes y fortaleció su liderazgo regional

Uno de los principales resultados del Congreso fue la elección de Colombia como primer presidente de RedArtes, plataforma regional creada para fortalecer las políticas públicas de educación artística y cultural en Iberoamérica.

El anuncio se hizo durante la clausura del Congreso en el Teatro Colón de Bogotá y consolidó el posicionamiento internacional que el país viene construyendo alrededor de la cultura, la educación artística y la diplomacia cultural.

RedArtes funcionará como una mesa de trabajo estable entre ministerios de Cultura de la región para:

Compartir experiencias

Construir acciones conjuntas

Fortalecer políticas públicas

Ampliar la cooperación cultural.

La secretaría técnica de la red estará a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Durante el acto también se presentó la Declaración de Bogotá, documento regional que trazó lineamientos conjuntos para fortalecer la educación artística y cultural como derecho en Iberoamérica.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona aseguró que Iberoamérica busca impulsar una conversación global basada en cultura de paz, diversidad y sistemas de conocimiento.

“Le queremos enseñar al mundo que la cultura se tiene que defender en los sistemas estatales”, afirmó la funcionaria.

Qué es Artes para la Paz y cómo funciona el programa

Artes para la Paz es una política pública enfocada en usar la educación artística y cultural como herramienta de transformación social, construcción de paz y fortalecimiento territorial.

El programa opera mediante alianzas con universidades públicas y organizaciones culturales bajo cuatro pilares:

Formación continua

Pertinencia territorial

Fortalecimiento local

Articulación nacional.

Según el Ministerio de las Culturas, el objetivo es llevar procesos artísticos a comunidades donde históricamente han existido barreras sociales, desigualdad o violencia.

“Cuando el arte se vuelve parte de la vida cotidiana, la paz empieza a sentirse”, es una de las frases que resume la visión del programa.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona aseguró que Iberoamérica busca liderar una conversación global sobre cultura, diversidad y paz.

“Le queremos enseñar al mundo que la cultura se tiene que defender en los sistemas estatales”, afirmó.

Beneficiarios de Artes para la Paz: cifras del programa en Colombia

El programa Artes para la Paz ha tenido impacto en distintos sectores sociales y culturales del país y hoy es presentado como una experiencia regional de cooperación internacional.

Entre las principales cifras presentadas por el Ministerio aparecen:

Más de 1,2 millones de personas beneficiadas mediante Centros de Interés

Presencia en los 32 departamentos

Cobertura en dos de cada tres municipios del país

Llegada a uno de cada tres colegios

Formación artística para 2.986 personas en 28 centros penitenciarios

Apoyo a más de 500 organizaciones culturales de base mediante los CLANES

Más de 1.000 formadores beneficiados en 186 municipios

Presencia en 31 municipios a través de Centros de Danza y Movimiento

Procesos de formación orquestal para 3.800 niños y jóvenes en centros Batuta

Más de 1.000 menores vinculados al programa Atrapasueños.

Además, desde 2023 la estrategia vinculó alrededor de 8.800 artistas formadores, sabedores y cultores, impulsando el empleo cultural a nivel nacional.

El programa también permitió la creación de 1.153 plazas docentes en áreas artísticas dentro del sistema educativo formal.

Desde el Ministerio aseguran que estas cifras permitieron que Colombia hoy dialogue “de tú a tú” con otros países de la región en temas de política cultural y educación artística. Reflejo de ello fue la presencia de ministros, viceministros, expertos y delegaciones de 19 países.

Congreso Artes para la Paz 2026

El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz se desarrolló entre el 11 y el 15 de mayo en Bogotá y otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, Tunja, Manizales y Santa Marta.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de las Culturas junto con la Organización de Estados Iberoamericanos y contó con apoyo de:

Unesco

Segib

CAF

Ocde

Durante el Congreso se discutieron estrategias sobre educación artística, diplomacia cultural, cooperación regional y construcción de ciudadanía desde las artes y los saberes.

El evento avanzó además hacia acuerdos internacionales para fortalecer la educación artística y cultural como un derecho universal y una política pública prioritaria para Iberoamérica.

Qué es RedArtes y por qué marca un hito para Colombia

RedArtes es una plataforma regional creada para promover cooperación entre ministerios de Cultura de Iberoamérica.

La red permitirá:

Compartir experiencias

Impulsar políticas públicas

Fortalecer la educación artística

Desarrollar proyectos conjuntos entre países de la región.

La secretaría técnica estará a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Durante la clausura del Congreso también se presentó la Declaración de Bogotá, una hoja de ruta regional con compromisos conjuntos para fortalecer la educación artística y cultural como un derecho.

La creación de RedArtes representa uno de los avances más importantes recientes en cooperación cultural iberoamericana y consolida a Colombia como uno de los líderes regionales en educación artística y diplomacia cultural y construcción de paz desde la cultura.

Toda la información oficial sobre el Congreso y el programa Artes para la Paz está disponible en Congreso Artes para la Paz.

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