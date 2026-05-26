El macabro caso del feminicidio y desaparición de Yulixa Toloza sumó un preocupante y tenso capítulo en las plataformas digitales. Luego de que la Fiscalía General de la Nación lograra una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres directamente implicados en el crimen, un alarmante video empezó a circular con fuerza en las redes sociales. En la grabación se observa a un sujeto completamente encapuchado lanzando graves amenazas de muerte y asegurando de forma temeraria que se encargará de hacer “justicia con sus propias manos” en contra de los responsables.

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Esta situación provocó el rechazo inmediato y categórico por parte de los familiares de Yulixa Toloza. El grupo familiar manifestó públicamente que está convencido y respalda la actividad investigativa del ente acusador, destacando que gracias al riguroso trabajo de los peritos judiciales se logró la captura y judicialización de los dos sospechosos. Por esta razón, la aparición de este material audiovisual fue interpretada como un intento deliberado por desviar la atención del doloroso proceso y sembrar terror innecesario.

El abogado Diego Gutiérrez, representante legal de las víctimas en este proceso penal, le pidió formalmente a la Fiscalía que adelante las indagaciones correspondientes para identificar al encapuchado. El defensor insistió en que han mantenido una comunicación continua con los fiscales del caso, lo que permitió conocer en detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del atroz crimen, reiterando que la persona que aparece amenazando en las redes sociales no tiene ningún tipo de vínculo ni relación con el núcleo familiar de la víctima.

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En el comunicado emitido por la defensa, se hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que respete de manera estricta la labor de las autoridades competentes, actúe con total responsabilidad en el uso de las plataformas digitales y se abstenga de cualquier conducta violenta que pueda obstaculizar el curso normal de la justicia o poner en riesgo la integridad de las personas involucradas. Mientras se esclarece el origen del video, los abogados insisten en que los esfuerzos deben centrarse en avanzar con los actos de investigación, que incluyen agilizar la solicitud formal de extradición ante las autoridades de Venezuela para los tres capturados en el vecino país.