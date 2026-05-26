Luego de varios días de incertidumbre y búsqueda, las autoridades confirmaron este 25 de mayo el hallazgo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de 31 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en el sur de Bogotá.

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La confirmación fue entregada por la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza una investigación por homicidio que ha causado conmoción entre familiares, estudiantes y compañeros del docente.

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De acuerdo con el relato de sus allegados, Kevin Santiago trabajaba como docente en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas y el día de su desaparición cumplió con normalidad su jornada laboral.

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Horas después se dirigió al gimnasio Smart Fit del barrio Gran Colombiano, una rutina que realizaba frecuentemente. Sin embargo, desde ese momento no volvió a ser visto.

La desaparición generó una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades, quienes activaron mecanismos urgentes para intentar ubicarlo.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo fue encontrado el pasado 22 de mayo en el barrio El Tintal, en Kennedy, aunque la identificación oficial solo pudo realizarse este lunes mediante huellas dactilares.

El cadáver fue ubicado en una zona boscosa de la carrera 92 con calle 11, un lugar donde suelen arrojar escombros. Una mujer que participó en el hallazgo relató a Citytv que un reciclador le alertó sobre la presencia de una maleta sospechosa.

“Yo fui y miré y sí, había un muerto y yo llamé a la Policía. Me acerqué por la curiosidad y vi una pierna”, contó la testigo.

Según su relato, una patrulla que pasaba por el sector verificó la situación y posteriormente dio aviso al CTI para el levantamiento del cuerpo.

Información conocida por El Tiempo señala que el cuerpo presentaría aparentes signos de tortura e incineración. Además, la investigación habría permitido establecer que cámaras de seguridad captaron al docente ingresando a una vivienda acompañado por una mujer.

Horas más tarde, las mismas grabaciones mostrarían a dos hombres saliendo del inmueble cargando una maleta, en la que presuntamente transportaron el cuerpo.

Las autoridades descartaron, por ahora, que el crimen estuviera relacionado con un hurto o con la labor del profesor como docente.

El caso ya fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que trabaja en la identificación de los responsables. Tras la confirmación de la identidad del cuerpo, los familiares de Kevin Santiago emitieron un comunicado agradeciendo el apoyo recibido durante la búsqueda.

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“Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, expresaron.

La familia también pidió respeto y empatía mientras enfrentan el doloroso proceso tras el asesinato del docente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y rechazó el homicidio.

“Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad”, escribió el mandatario.

Galán aseguró además que las autoridades trabajaron desde el primer momento en la búsqueda del docente y destacó que la Fiscalía ya tiene avances importantes dentro de la investigación.

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