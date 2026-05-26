La recta final hacia las urnas de este 31 de mayo de 2026 sumó el que podría ser su capítulo más escandaloso en el escenario de la alta política nacional. El excanciller Álvaro Leyva Durán, quien fuera uno de los hombres de máxima confianza y pilar diplomático del presidente Gustavo Petro, rompió cobijas de manera definitiva y violenta con el mandatario a través de una explosiva carta pública. En la misiva, Leyva no solo calificó la gestión del jefe de Estado con términos demoledores, sino que sentenció de manera tajante que el abogado y candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, se convertirá en el próximo presidente de la República.

Sigue a PULZO en Discover

La carta, titulada ‘Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones’, destapa lo que el exfuncionario describe como una supuesta estrategia del palacio presidencial para interferir en el proceso electoral debido al temor de un resultado adverso. Según Leyva, el presidente Petro sabe perfectamente que su futuro judicial y político depende de que su sucesor lo proteja de los tribunales, razón por la cual estaría intentando “descarrilar” la campaña de De la Espriella, de quien asegura tiene amplias posibilidades de consolidar su triunfo en la primera vuelta de este próximo domingo.

En uno de los apartes más crudos del documento oficial, el experimentado político comparó su frustrada relación con el actual mandatario con la cercanía que alguna vez tuvo con el inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, confesando una profunda desilusión personal. “Creyó que podía trabajar con Petro porque lo creí un hombre correcto. Pero me equivoqué. Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación”, sentenció el excanciller, añadiendo además que el Gobierno Nacional viene tejiendo un peligroso relato de manipulación y fraude electoral para desconocer los resultados definitivos que arrojen las urnas en todo el territorio nacional.

Ante este panorama de extrema polarización, Leyva lanzó una sorpresiva propuesta institucional, exigiendo que si el mandatario llega a denunciar un supuesto fraude en los comicios, proceda a retirarse del cargo de inmediato bajo los términos del artículo 193 de la Constitución Política. El explosivo documento concluye con un mensaje directo y desafiante que ya genera un terremoto en las redes sociales de cara al balotaje: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.

Lee También

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.