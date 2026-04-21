Las protestas de indígenas misak en Bogotá se tornaron tensas por cuenta de un incidente ocurrido en la sede de la Cancillería, en pleno centro histórico de la capital. Allí, una parte de los manifestantes se metió por la fuerza al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Un video muestra a varios misak empujar con fuerza para entrar al histórico recinto ubicado en la calle Décima, frente al Teatro Colón. La comunidad iba con bastones en mano y banderas, mientras que la seguridad tuvo un intento frustrado para evitar un bloqueo en la entrada de la Cancillería, donde funcionarios quedaron atrapados.

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#ATENCIÓN | Integrantes de la Minga Indígena ingresan a la fuerza al Ministerio de Relaciones Exteriores. Funcionarios de la Cancillería están al interior de la sede.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/5KRLRQpNiF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 21, 2026

¿Por qué los indígenas misak protestan en Bogotá?

Más de 800 miembros de esa comunidad étnica llegaron a la capital colombiana para exigir el cumplimiento de unos acuerdos que se pactaron con el Gobierno en pro de la defensa de sus territorios.

Los indígenas llegaron en decenas de chivas provenientes del Cauca y se dirigieron directo al corazón de la ciudad, donde están las tres ramas del poder y varias sedes de ministerios y departamentos del Gobierno Nacional.

La situación ha causado que este martes 21 de abril haya problemas con la movilidad en la ciudad en varios corredores como el de la carrera Séptima, así como atascos en Transmilenio y SITP.

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