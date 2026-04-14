Un grave incidente de intolerancia sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Anselmo Nastacuas García, gobernador del Resguardo Indígena Awá Libertad del Telembí, en Nariño, fue denunciado ante la Fiscalía por agredir físicamente a uno de los escoltas encargados de su seguridad.

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¿Un puño o un “chirlacito”? Según la denuncia conocida por Semana, los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo cuando, presuntamente en estado de embriaguez, el gobernador le pidió 70.000 pesos prestados al escolta. Ante la negativa del trabajador, quien argumentó no tener el dinero, se desató una fuerte discusión dentro de una de las camionetas oficiales asignadas al esquema.

El escolta grabó videos donde se le ve escupiendo sangre tras el ataque. “Sentado detrás de mí, de forma cobarde y por la espalda, me propinó un puño en el maxilar… me rompió la boca”, narró el afectado, quien recibió tres días de incapacidad en un centro médico de Samaniego.

La versión del gobernador En declaraciones al medio citado, Nastacuas confirmó el altercado pero intentó restarle gravedad. “No le di puño, le di un chirlacito no más. Suavecito, no le hice más nada”, aseguró el líder indígena, añadiendo que supuestamente el escolta lo había amenazado de muerte previamente, versión de la que no existen pruebas en video.

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Acciones de la UNP El sindicato SINTRAUNP rechazó tajantemente el hecho, calificándolo como un ataque a la dignidad laboral. Por su parte, la UNP informó que el caso ya está en manos del Grupo de Verificación y Seguimiento. Dependiendo de la investigación, el gobernador Nastacuas podría enfrentar desde capacitaciones obligatorias hasta la suspensión total de sus medidas de protección. Como medida preventiva, el escolta ya fue retirado de dicho esquema para salvaguardar su integridad.

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