Un nuevo escándalo sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a escasos días de las elecciones. El director de la entidad, Augusto Rodríguez, rompió el silencio sobre la captura —y posterior liberación— de Luis Alfredo Acuña, un escolta asignado al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. El caso, que involucra el hallazgo de 145 millones de pesos y tarjetones pedagógicos en un vehículo oficial ha desatado un fuerte “daño reputacional” que Rodríguez no ocultó.

Los hechos, ocurridos en carreteras de La Guajira, parecen sacados de una novela de ficción. Según el relato entregado por Rodríguez en entrevistas con Caracol Radio, el vehículo fue detenido inicialmente en un retén donde solo se halló material pedagógico electoral. Sin embargo, tras sufrir un percance mecánico —aparentemente por gasolina mezclada con agua—, el carro fue subido a una grúa. Al pasar nuevamente por el mismo control policial, los uniformados realizaron una segunda requisa y encontraron siete paquetes con fajos de billetes ocultos en la maleta del escolta.

Uno de los puntos que más molesta a la dirección de la UNP es la autonomía que se tomó el protegido, Jaime Luis Lacouture, para autorizar movimientos del personal. Según Rodríguez, el funcionario conservador argumentó que su escolta le pidió permiso para ir a Maicao a realizar una permuta de vehículos, entregando el carro actual junto con el dinero en efectivo.

“La persona no puede sencillamente darle permiso para que no trabaje; debe hacerlo la unión temporal y la UNP debe quedar enterada”, fustigó Rodríguez, calificando la situación como una irregularidad administrativa grave, ya que el servicio se paga con dineros públicos para protección, no para diligencias personales de compraventa.

¿Dinero para políticos o montaje policial?

El giro más dramático de la historia viene por cuenta de las acusaciones de un presunto montaje. Según lo que Lacouture le transmitió a Rodríguez, el escolta sostiene que los policías que realizaron el operativo marcaron los sobres con nombres de políticos locales de La Guajira usando un bolígrafo, para luego filmar un video simulando el hallazgo original.

“Dicen que fue una especie de montaje… que los policías fueron los que marcaron los sobres con los nombres de los políticos”, relató el director de la UNP, aunque mantuvo una postura de duda razonable frente a esta versión. Rodríguez fue enfático en que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de dilucidar si el dinero tenía fines electorales ilegales o si, como afirma el capturado, se trató de una puesta en escena de los uniformados. Por ahora, el manto de duda sobre el uso de recursos de la UNP en plena campaña electoral sigue creciendo.

