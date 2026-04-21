Integrantes de la comunidad indígena Misak, provenientes del resguardo de Guambía, en Silvia (Cauca), adelantan un plantón en Bogotá frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de la ciudad. La manifestación se desarrolla de manera pacífica, aunque ha tenido impacto en la movilidad del sector.
La presencia de los manifestantes en esta zona clave de la capital ha causado afectaciones en materia de movilidad, teniendo en cuenta que se han movilizado desde tempranas horas de este martes por corredores principales como la carrera Séptima y por otros corredores del centro de la ciudad.
#BOGOTÁ | Indígenas Misak, provenientes del resguardo de Guambía (Silvia, Cauca), realizan un plantón frente al Ministerio de Relaciones Exteriores.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/NC7uTcYrD5
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 21, 2026Lee También
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Otros puntos de bloqueo en el transporte público se registra en el sistema de Transmilenio y rutas zonales que transitan por corredores cercanos a la universidad Distrital, sede Tecnológica, en donde se presentan desvíos en rutas TransmiZonal que ahora circulan por la avenida Boyacá debido a las manifestaciones ajenas a la operación.
Además, Transmilenio informó la cancelación temporal de la ruta alimentadora 6-3 Sierra Morena, lo que complica el desplazamiento de usuarios en esa zona de la ciudad.
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