La seguridad en Bogotá enfrenta un panorama complejo en 2026 y una de las preocupaciones de los ciudadanos tiene que ver con los casos de robo de vehículos, que sigue siendo uno de los delitos más persistentes e incluso se conoció un caso reciente de robo a un uniformado de la Policía.

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En el primer trimestre del año ya se han registrado al menos 525 hurtos de vehículos en la capital, lo que equivale a un promedio cercano a seis casos diarios, según datos que dio a conocer el concejal Leandro Castellanos a inicios de abril.

Castellanos advirtió que el fenómeno no está desapareciendo, sino transformándose. De hecho, el delito mantiene niveles altos si se compara con años recientes.

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Este comportamiento refuerza la hipótesis de que el hurto de automotores sigue siendo un negocio rentable para estructuras ilegales. El análisis por localidades revela que el fenómeno no es homogéneo.

Los delincuentes utilizan múltiples modalidades: desde atracos con arma de fuego hasta el “halado” de vehículos estacionados, pasando por engaños a conductores y desmantelamiento exprés para alimentar el mercado ilegal de autopartes.

Uno de los puntos más preocupantes es que el robo de vehículos dejó de ser un delito aislado. Investigaciones del Concejo advierten que detrás existe una cadena criminal completa, que incluye selección de objetivos, robo, despiece técnico, falsificación de documentos y comercialización ilegal.

Para el también cabildante, Marco Acosta, el mercado ilegal de autopartes mueve unos $4.500 millones de pesos y se articula con otras economías ilegales, lo que dificulta su desarticulación.

Localidades donde más roban vehículos en Bogotá

El análisis por localidades revela que el fenómeno no es homogéneo y existen zonas de la capital que concentran buena parte de los casos, con decenas de vehículos y motocicletas hurtados.

Según los reportes del concejo, estas son algunas de las localidades más afectadas:

Kennedy

Ciudad Bolívar

Bosa

Engativá

Suba

Fontibón

Puente Aranda

En estos sectores se registra una alta incidencia tanto de hurto de carros como de motocicletas, lo que sugiere la presencia de redes organizadas que operan de forma sistemática.

En estas áreas, los delincuentes utilizan múltiples modalidades: desde atracos con arma de fuego hasta el “halado” de vehículos estacionados, pasando por engaños a conductores y desmantelamiento exprés para alimentar el mercado ilegal de autopartes.

Uno de los casos más preocupantes ocurrió en la noche del lunes 6 de abril, cuando delincuentes se llevaron una camioneta Nissan Xtrail con una menor de siete años a bordo, lo que provocó un fuerte operativo y que los delincuentes abandonaran el vehículo.

Carros más robados en Bogotá: modelos populares y camionetas en la mira

De acuerdo con análisis de Fasecolda (Federación de Aseguradores de Colombia) y reportes de la Policía Nacional, los vehículos más robados en Bogotá suelen corresponder a modelos de alta circulación, cuyos repuestos tienen amplia demanda en el mercado ilegal de autopartes.

Entre los más afectados aparecen modelos como:

Chevrolet Spark

Kia Picanto

Hyundai Accent

Vehículos de carga como Toyota Hilux

Camionetas de gama media y alta como Toyota Fortuner y Mazda CX-5

Estos automotores son especialmente atractivos para las redes criminales debido a la alta demanda de repuestos en el mercado ilegal, lo que facilita su desmantelamiento y venta por partes.

Muchas de esas estructuras no buscan vender el vehículo completo, sino desguazarlo en cuestión de horas, una práctica que hace más difícil su recuperación.

Además, la elección de los blancos no es aleatoria porque los delincuentes priorizan carros económicos, masivos y con repuestos compatibles, lo que maximiza las ganancias dentro de una cadena criminal que, según el Concejo de Bogotá, mueve millones de pesos y opera de forma organizada en la ciudad.

Bogotá reporta 55.000 delitos en 2026

El hurto de vehículos se da en medio de un panorama general preocupante. Solo en el primer trimestre de 2026, Bogotá registró más de 55.000 delitos, lo que refleja la magnitud del desafío en materia de seguridad.

Aunque algunos indicadores muestran reducciones —como hurtos a personas o comercio—, la persistencia de delitos de alto impacto sigue alimentando la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Desde el Concejo de Bogotá se insiste en que las estrategias actuales no son suficientes para frenar el avance de estas estructuras criminales. El llamado apunta a fortalecer la inteligencia, judicializar a los responsables y atacar las finanzas del mercado ilegal de autopartes.

El diagnóstico es claro porque Bogotá no enfrenta hechos aislados, sino redes delictivas consolidadas que se adaptan con rapidez. Sin una intervención integral, advierten expertos, cualquier reducción en las cifras podría ser solo temporal, mientras el negocio criminal continúa operando en las sombras.