La inseguridad en Bogotá ha escalado a un nivel alarmante con la aparición de una banda criminal que utiliza escopetas y armas largas para asaltar a ciudadanos. En las últimas horas, una familia en el sector de Villa Mayor vivió una auténtica pesadilla cuando siete delincuentes los emboscaron para intentar robarles su vehículo.

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El ataque ocurrió cuando un hombre salía de su vivienda y fue interceptado por un vehículo rojo del que descendieron los criminales. Mientras uno lo encañonaba con una escopeta, los demás lo despojaban de su celular y computador. Sin embargo, la parte más aterradora del relato se dio cuando los delincuentes intentaron abrir un carro cercano donde se encontraba la esposa de la víctima con sus hijas de 3 y 6 años.

Al ver que no podían abrir las puertas del vehículo, los asaltantes dispararon contra el vidrio sin importarles la presencia de las menores. “Ver en peligro a mis hijas fue lo más duro. A pesar de que les dijimos que había menores, dispararon hacia la ventana”, relató el padre afectado a El Ojo de la Noche.

Gracias a que los vecinos activaron las alarmas comunitarias, los sujetos emprendieron la huida, pero antes de escapar, impactaron a la madre de las niñas en la espalda. Por fortuna, la herida no fue de gravedad, pero el trauma psicológico para la familia es irreparable.

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#OjodelaNoche | No paran los robos de vehículos en Bogotá; los delincuentes incluso usan escopetas para atacar a sus víctimas. Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/WGycZlBOa1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 17, 2026

Este no es un hecho aislado. Las autoridades ya rastrean el vehículo rojo implicado, pues se cree que es la misma banda que horas antes intentó un robo múltiple en el sector de Santa Rita y otro ataque similar en la localidad de Puente Aranda.

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga si se trata de armas de fogueo modificadas o escopetas reales, pero el modus operandi es el mismo: superioridad numérica (7 sujetos), uso de armas largas para intimidar y una violencia desmedida contra quienes oponen resistencia. Los habitantes del sur de la ciudad piden acciones urgentes antes de que esta “nueva modalidad” cobre una vida humana.

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