En medio de las novedades para Bogotá en abril, un giro radical quedó en evidencia en este mismo mes en uno de los puntos que es transitado con mucha frecuencia por peatones y conductores, entre otras, por su cercanía con el parque de diversiones Salitre Mágico (ver mapa).

Sigue a PULZO en Discover

En la intersección de la avenida carrera 68 con calle 63, un punto estratégico donde confluyen las localidades de Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indicó que puso en marcha un acompañamiento permanente a través del programa de Gestores del Orden. Por medio de un video mostró el cambio en el sitio.

Este sector, caracterizado por su alto flujo peatonal y vehicular, así como por la complejidad de su infraestructura (con puentes, bajo puentes y túneles), representaba un reto en materia de seguridad. La amplitud del área y su ubicación en el límite de tres localidades dificultaban las labores de control y vigilancia.

¿Qué acciones hubo en la Avenida 68 con calle 63 en Bogotá?

La presencia constante en la Avenida 68 con calle 63 de gestores del orden, especialmente en las horas de mayor tránsito, ha permitido evidenciar mejoras en las condiciones de seguridad del sector. Su labor no solo está enfocada en orientar a la ciudadanía, sino en cumplir una función clave de prevención: disuadir la comisión de delitos mediante su permanencia en el territorio.

“La seguridad se construye con presencia. Cuando el Estado está en la calle, acompañando a la ciudadanía, se reducen los factores de riesgo y se envía un mensaje claro de control institucional en zonas que históricamente han sido complejas”, señaló el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

De manera complementaria, los Gestores del Orden han articulado acciones con otras entidades del Distrito para intervenir factores que facilitaban la ocurrencia de delitos. Uno de los avances más significativos ha sido la mejora en la iluminación de los túneles del sector, espacios que anteriormente presentaban condiciones propicias para hechos delictivos y que hoy cuentan con iluminación adecuada.

Estas intervenciones integrales permiten no solo reaccionar frente al delito, sino anticiparse a él, mediante la transformación de entornos y el fortalecimiento de la percepción de seguridad de quienes transitan por la zona.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró que el programa de gestores del orden continúa fortaleciéndose y ampliando su cobertura en la ciudad, con el objetivo de llevar presencia institucional a más puntos estratégicos de Bogotá.

¿Qué queda cerca de la avenida carrera 68 con calle 63 en Bogotá?

La intersección de la avenida carrera 68 con calle 63 es uno de los nodos geográficos más importantes de Bogotá, conectando puntos clave de recreación, deporte y servicios. Estos son los sitios de interés cerca:

Parque Metropolitano Simón Bolívar: el pulmón más grande de la ciudad, ideal para actividades al aire libre y grandes eventos culturales.

el pulmón más grande de la ciudad, ideal para actividades al aire libre y grandes eventos culturales. Parque de Diversiones Salitre Mágico: uno de los centros de entretenimiento mecánico más tradicionales y visitados del país.

uno de los centros de entretenimiento mecánico más tradicionales y visitados del país. Jardín Botánico de Bogotá: espacio dedicado a la conservación de la flora andina y la investigación científica ambiental.

espacio dedicado a la conservación de la flora andina y la investigación científica ambiental. Unidad Deportiva El Salitre (UDS): sede de múltiples ligas deportivas, incluyendo el velódromo y canchas de tenis.

De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta zona pertenece a la pieza urbana de El Salitre, diseñada para integrar servicios metropolitanos en el centro geográfico de la capital.

La ubicación es privilegiada debido a su cercanía con la Terminal de Transportes y el Aeropuerto El Dorado, lo que la convierte en un punto de referencia para turistas y residentes.

Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) resalta que esta intersección es fundamental para el sistema de ciclovías y parques públicos, permitiendo el flujo constante de miles de personas los fines de semana. La información ratifica que el sector está rodeado de infraestructura moderna y zonas verdes protegidas que garantizan el bienestar ciudadano.

* Pulzo.com se escribe con Z