La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo recientemente a dos ciudadanos de nacionalidad mexicana en el barrio San Fernando de Barrios Unidos, luego de que estos robaran un automóvil solicitado mediante una plataforma digital de transporte.

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De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, los detenidos son Gustavo Jiménez Díaz, de 24 años, y Alexander Reyes Millán, de 21, ambos oriundos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo (México). Según los registros migratorios, habían ingresado al país ocho días antes.

Las indagaciones difundidas por el citado medio, los extranjeros tenían previsto regresar a su país el próximo 27 de abril y habrían ingresado a Colombia en calidad de turistas.

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Tras la alerta, unidades de la Policía desplegaron un operativo que permitió ubicar el carro y detener a los sospechosos en un lapso corto. En el procedimiento, también fue hallada un arma, que sería de tipo traumático, ahora bajo análisis de las autoridades.

“En solo 10 minutos fueron capturados dos extranjeros y recuperado un vehículo de plataforma”, indicó la Policía. Lo que llama la atención es que en el vehículo quedó el celular del conductor, cuya ubicación fue rastreada y facilitó la recuperación del vehículo.

El proceso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la judicialización de los capturados y en la verificación de posibles vínculos con otros casos similares.

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