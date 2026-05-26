La estrategia consiste en un modelo de seguimiento en puntos priorizados de dispensación, con el despliegue de 22 colaboradores en 11 sedes de Cafam y Ramedicas, donde se hará acompañamiento directo a los usuarios, verificación de pendientes y seguimiento personalizado.

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Según la EPS, el objetivo es identificar necesidades en tiempo real y activar rutas de respuesta rápidas para lograr que los medicamentos pendientes sean entregados en menos de 48 horas.

Además del acompañamiento en los puntos de atención, la medida incluye una articulación con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) priorizadas y el monitoreo permanente de Preguntas, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS).

Famisanar aseguró que este modelo busca fortalecer la experiencia del afiliado con una atención más cercana y resolutiva, mejorando la capacidad de respuesta frente a problemas en la dispensación de medicamentos.

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La entidad también proyecta una reducción en las quejas elevadas ante la Supersalud durante mayo, con una disminución cercana al 5 % desde el inicio de la estrategia, como parte de su apuesta por mejorar el servicio y la atención en Bogotá.

Por qué hay crisis de la salud en Colombia

La crisis de la salud en Colombia responde a una combinación de problemas financieros, administrativos y de acceso que se han acumulado durante años.

Uno de los principales factores es la difícil situación económica de varias EPS, que aseguran no recibir recursos suficientes para cubrir el costo creciente de medicamentos, tratamientos y atención médica. Esto ha generado deudas con clínicas, hospitales y proveedores, afectando la prestación de servicios.

Otro problema es el aumento en los costos de la salud por el envejecimiento de la población, la atención de enfermedades crónicas y el alto precio de algunos medicamentos y tecnologías.

A esto se suma la congestión en citas con especialistas, cirugías y entrega de medicamentos, lo que provoca quejas frecuentes de los usuarios.

También hay dificultades de gestión y control. Diversos sectores han señalado fallas en la administración de recursos, problemas de corrupción y poca eficiencia en algunas entidades del sistema.

En regiones apartadas, además, persiste la falta de infraestructura médica y escasez de personal de salud, lo que agrava la desigualdad en el acceso.

La discusión política sobre reformas al sistema también ha generado incertidumbre. En conjunto, estos factores han deteriorado la atención, aumentado las quejas y puesto bajo presión a hospitales, EPS y al sistema en general.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.