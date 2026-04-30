El secretario de Salud, Gerson Bermont, advirtió que esta situación compromete la operación hospitalaria y la continuidad en la prestación de servicios, por lo que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud una intervención urgente para garantizar el pago de las obligaciones pendientes.

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El funcionario explicó que la sostenibilidad del sistema no depende solo de la regulación, sino del flujo oportuno de recursos.

La falta de pagos afecta directamente la capacidad de atención, la infraestructura y la calidad del servicio, poniendo en riesgo el derecho a la salud de los ciudadanos.

La mayor parte de la deuda se concentra en pocas EPS, siendo Nueva EPS la principal deudora con $ 133.891 millones, seguida por Famisanar con $ 111.350 millones y Coosalud con $ 62.857 millones.

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Otras entidades también registran obligaciones menores, pero relevantes para la estabilidad del sistema.

Por subredes, la Norte es la más afectada, seguida por Suroccidente y Sur, lo que evidencia un impacto generalizado.

En conjunto, la cartera pendiente genera tensiones en servicios clave como urgencias y hospitalización, afectando la calidad y oportunidad de la atención en la ciudad.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.