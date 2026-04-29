En medio de la expectativa por cambios en mayo, mes en el que se celebra el Día de las Madres, el comercio en Colombia entra en una de sus temporadas más dinámicas del año. Centros comerciales y marcas preparan una amplia agenda de actividades, promociones y experiencias orientadas a incentivar el consumo y fortalecer la conexión emocional con los visitantes.

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De acuerdo con cifras del sector dadas por Fenalco, esta fecha se consolida como la segunda más importante para el comercio después de Navidad, y se estima que el 93 % de los colombianos celebra esta ocasión, convirtiéndola en una oportunidad estratégica para impulsar categorías clave como gastronomía, calzado y vestuario.

En este contexto, el centro comercial Bulevar presenta una programación especial que inicia el próximo 2 de mayo para dinamizar el tráfico, fortalecer la experiencia del visitante y potenciar las categorías con mayor comportamiento en esta temporada.

Con apertura de esta agenda, el sábado 2 de mayo a las 3:00 p. m., Bulevar hará la Cuarta Gran Plataforma de Moda, un evento icónico que se realiza de manera consecutiva, espacio que se consolida como vitrina de tendencias y estilos dirigidos a las madres de diferentes generaciones.

El desfile busca dinamizar la economía y dar visibilidad a marcas como Mario Hernandez, Totto, Hurlintong, Maria Paula Gómez, Bassaro, Carolina Endara, Thar India con Amor, Free Spirit, Amaranta, Santana, Wololó, Enok, Koa, Tania y L&H.

En esta edición, la pasarela cobra vida con más de 30 modelos en escena, quienes interpretarán una propuesta que transita con naturalidad entre la moda casual, la elegancia y las tendencias contemporáneas, reflejando la diversidad de estilos que hoy marcan la temporada.

Esta plataforma no solo busca visibilizar la oferta comercial del centro comercial Bulevar, sino también responder a las dinámicas del mercado. Según Fenalco, las categorías de ropa y calzado lideran el comportamiento de compra durante esta temporada, con incrementos significativos en ventas, lo que respalda la apuesta de Bulevar por este tipo de iniciativas.

Más allá de la moda, Bulevar complementa su programación con una oferta integral que combina entretenimiento, música, gastronomía y cultura. Es así como el 9 y 10 de mayo se contará con una agenda musical con presentaciones en vivo que ambientarán la celebración del Día de las Madres.

Sábado 9 de mayo: Bogotá Despierta y un concierto de gran formato, gratuito para los visitantes, con ‘Yo me llamo Jessi Uribe’ a las 6:00 p. m.

Domingo 10 de mayo: música en vivo en la plazoleta de comidas y restaurantes, acompañada de entrega de rosas para las madres; el protagonista será ‘Yo me llamo Christian Nodal’ a las 3:00 p. m.

Estas actividades buscan convertir la visita al centro comercial en una experiencia memorable, donde la celebración trasciende la compra y se transforma en un espacio de celebración para las mamás y sus familias.

“En Bulevar entendemos que la moda es una categoría que moviliza profundamente a nuestra comunidad y a las madres, no solo de nuestro sector sino de toda Bogotá. Por eso, realizamos por cuarta vez nuestra Plataforma de Moda, un evento que ya se ha consolidado como un ícono del centro comercial y una vitrina de tendencias y conexión. A esta apuesta se suman experiencias como el gran concierto y las diferentes actividades programadas durante el mes, con las que seguimos construyendo un espacio dinámico, relevante y pensado para vivir momentos memorables en comunidad”, concluyó la gerente del Centro Comercial Bulevar.

Con esta programación, el centro comercial Bulevar se alinea con la dinámica del comercio nacional en esta temporada.

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