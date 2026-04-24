Distintos centros comerciales de Colombia viven la celebración del Día del Niño y se unen para ofrecer una agenda especial que invita a las familias a disfrutar de experiencias llenas de creatividad, juego, arte y entretenimiento.

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Durante el último fin de semana de abril, espacios como Parque Arboleda, Parque Caracolí, Parque Alegra, Parque La Colina y Outlet Arauco Sopó se transformarán en escenarios donde los niños serán protagonistas.

Por medio de esta iniciativa, el holding Parque Arauco continúa transformando sus entornos en lugares de encuentro que fomentan el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, fortaleciendo los lazos afectivos mediante una propuesta centrada en el juego, el acceso a la cultura y el poder de la imaginación.

En Parque La Colina en Bogotá la propuesta será interactiva y estará distribuida en tres estaciones, una en cada piso, pensadas para estimular la creatividad, la destreza y la conciencia ambiental. En la estación ‘Crea sin límites”, los niños podrán expresar todas sus habilidades a través de la pintura en un espacio diseñado para la exploración artística.

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En ‘Entrena tu precisión’, la diversión llegará con un juego de tiro al arco que pondrá a prueba la coordinación y concentración. Finalmente, la estación ‘Protege el planeta’ invitará a los participantes a resolver un ‘sliding puzzle’ para descubrir una imagen y un mensaje enfocado en el cuidado del medio ambiente, integrando el juego con el aprendizaje.

Parque Arboleda (Pereira) ofrece una experiencia sensorial y artística de la mano de Tintea, un laboratorio de encuentros con la literatura y el otro. La programación comenzará a las 3:00 p. m. con la ‘Hora del cuento’, un espacio de lectura en voz alta acompañado de música y ejercicios de respiración consciente. A las 4:00 p. m., ‘Juego y movimiento’ invitará a los asistentes a activar el cuerpo y la imaginación, mientras que a las 5:00 p.m. el taller ‘Manos que crean’ permitirá a los niños explorar su creatividad a través del arte y llevarse una creación propia a casa.

Por su parte, Parque Caracolí en Floridablanca propone una celebración llena de color y fantasía el domingo 26 de abril desde las 3:00 p.m., invitando a los niños y sus familias a preparar su mejor disfraz, ese que no usaron el 31 de octubre.

Cada piso del centro comercial ofrecerá experiencias gratuitas como pintucaritas, globoflexia, estaciones creativas, actividades de baile con la academia Latin Soul, además de espacios para fotografías con personajes y sorpresas de las marcas. La oferta gastronómica también será protagonista, permitiendo complementar la jornada con planes para todos los gustos.

Parque Fabricato (Bello) se suma con un fin de semana lleno de magia y entretenimiento. Del 24 al 26 de abril, a partir de las 4:00 p. m., los niños podrán disfrutar de una variada programación que incluye un espectacular show de burbujas el viernes 24, donde la fantasía y los efectos visuales serán protagonistas.

El sábado 25, un emocionante espectáculo inspirado en el universo de Mario Bros invita a vivir una aventura llena de música y diversión; y el domingo 26, un vibrante cierre con el show de las Guerreras K-pop, que conectará con las nuevas generaciones a través del baile y la cultura contemporánea.

Mientras que, en Barranquilla, Parque Alegra festejará el Día del Niño el sábado 25 de abril a las 4:00 p.m. en el tercer piso, con un show de magia inspirado en el mundo del circo, acompañado de personajes y actividades especiales. Este evento también se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del centro comercial, haciendo de la jornada una doble celebración.

Finalmente, Outlet Arauco Sopó ofrecerá una experiencia lúdica y educativa donde los niños podrán participar en la actividad “Arma tu dinosaurio” liderado por Casaideas, además de espacios familiares al aire libre y una variada oferta de postres.

Agenda general Día del Niño

25 de abril: actividades especiales en Parque Arboleda – Parque Alegra – Parque La Colina y Outlet Arauco Sopó.

actividades especiales en Parque Arboleda – Parque Alegra – Parque La Colina y Outlet Arauco Sopó. 26 de abril: celebración principal en Parque Caracolí y Outlet Arauco Sopó

Con estas iniciativas, abril se consolida como un mes para celebrar la infancia, invitando a las familias a vivir momentos memorables en entornos diseñados para inspirar, divertir y compartir.

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