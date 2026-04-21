En medio del aviso de varios centros comerciales en Bogotá, Parque Arauco expuso que Parque La Colina obtuvo 83 puntos bajo la exigente versión v4.1 de Operación y Mantenimiento (O+M), distinción otorgada por el U.S. Green Building Council.

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En un hito histórico para la infraestructura comercial del país, Parque La Colina Centro Comercial fue galardonado con la Recertificación LEED Platino, el nivel más alto otorgado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (U.S. Green Building Council – USGBC).

Luego de un riguroso proceso de auditoría y verificación realizado por Green Business Certification Inc. (GBCI), el proyecto alcanzó una sobresaliente puntuación de 83 puntos bajo la modalidad v4.1 de Operación y Mantenimiento (O+M): Edificios Existentes.

Esta versión es reconocida por ser la más estricta a la fecha, centrándose en el desempeño real y medible del edificio en aspectos como eficiencia hídrica, calidad del aire interior y reducción de huella de carbono.

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“La certificación LEED identifica a Parque La Colina como un ejemplo vitrina de sostenibilidad y demuestra un liderazgo fundamental en la transformación de la industria de la construcción”, afirmó Peter Templeton, presidente y CEO del USGBC y GBCI.

Para Parque Arauco, este hito trasciende el reconocimiento técnico para consolidarse como la validación de su estrategia regional de sostenibilidad. En este modelo, la construcción sostenible actúa como uno de los ejes de su hoja de ruta de descarbonización y una palanca de gestión ambiental que conecta cada etapa del activo.

Este enfoque integral permite a la compañía garantizar la eficiencia energética e hídrica desde el diseño y la construcción hasta la operación diaria, mitigando de forma proactiva las emisiones en su infraestructura para operar bajo los más altos estándares globales de excelencia operativa.

Al operar bajo estándares Platino, Parque La Colina garantiza a sus visitantes, locatarios y comunidad:

Eficiencia de recursos: optimización avanzada en el consumo de energía y agua, reduciendo el impacto ambiental operativo.

optimización avanzada en el consumo de energía y agua, reduciendo el impacto ambiental operativo. Bienestar y salud: Estándares superiores de ventilación y calidad ambiental para quienes recorren sus espacios.

Estándares superiores de ventilación y calidad ambiental para quienes recorren sus espacios. Gestión responsable: procesos de mantenimiento que cumplen con los requisitos globales más exigentes de la industria.

“Este logro reafirma nuestro compromiso con nuestro entorno. Para nosotros, la gestión de un centro comercial va mucho más allá del comercio; se trata de operar con una conciencia técnica profunda, priorizando la eficiencia energética, el ahorro de agua y una gestión de residuos que minimice nuestro impacto. Este hito valida nuestra excelencia operativa, pero lo asumimos principalmente como una responsabilidad con nuestra comunidad, con la convicción de que cuidar cada recurso hoy es la única forma de proteger el entorno de las futuras generaciones”, destacó la Center Manager de Parque La Colina, Mildred Patiño.

Con esta recertificación, Parque La Colina se consolida como un ‘Showcase’ de sostenibilidad a nivel internacional, elevando la reputación de Bogotá como una ciudad que apuesta por el desarrollo urbano consciente y vanguardista.

Actualmente, Parque Arauco cuenta con 6 activos comerciales bajo certificaciones de alto estándar como LEED o EDGE. lo que corresponde en total al 13 % del ABL Retail compañía, equivalente al 15 % de ingresos de la compañía.

¿Quién es dueño de Parque La Colina?

La propiedad y operación de Parque La Colina Centro Comercial pertenecen a la compañía multinacional de origen chileno Parque Arauco S.A. Esta firma es una de las desarrolladoras y operadoras inmobiliarias más importantes y sólidas de América Latina.

Desde la inauguración de este complejo en Bogotá en el año 2016, el grupo ha consolidado su presencia en el mercado colombiano. La empresa gestiona sus activos a través de su filial estratégica denominada Parque Arauco Colombia.

En el país, este grupo posee otros centros comerciales de gran envergadura. Entre ellos destacan Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga y el complejo de descuentos Premium Outlet Arauco ubicado en el municipio de Sopó.

Recientemente, el grupo expandió su portafolio en Colombia mediante la adquisición de participaciones en centros como Titán Plaza en Bogotá y el Centro Comercial Alegra en Barranquilla, fortaleciendo así su liderazgo en las principales ciudades del territorio.

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