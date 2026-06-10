Si le interesa el mundo de las inversiones o simplemente está buscando opciones rentables para mover su capital, el mercado de acciones trae una oportunidad clave. Parque Arauco, el reconocido operador de espacios inmobiliarios con fuerte presencia en Chile, Perú y Colombia, cerró con un éxito rotundo la primera fase de su proceso de aumento de capital, alcanzando una recaudación masiva de $241 mil millones de pesos (unos US$271,5 millones).

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Durante el llamado Período de Opción Preferente (POP), los actuales accionistas de la firma hicieron valer su derecho y adquirieron el 88,3% de los 75,8 millones de acciones que se habían puesto a disposición. Sin embargo, el dato de verdadero servicio para el ciudadano o inversor común está en el porcentaje restante.

Al quedar un remanente del 11,7% de las acciones sin suscribir por parte de los socios antiguos, la compañía confirmó que este paquete sobrante saldrá a remate en la bolsa de valores durante los próximos días. Esta decisión abre una ventana directa para que cualquier inversionista externo, que no pudo participar en la primera ronda, adquiera una parte del negocio.

¿Es un movimiento seguro? Aunque toda inversión en bolsa conlleva riesgos, las cifras del mercado juegan a favor de la empresa. En lo que va de 2026, la acción de Parque Arauco se ha consolidado como una de las más dinámicas y con mayor aumento de liquidez dentro del índice IPSA. De hecho, el monto transado diariamente superó los US$6 millones durante los primeros cinco meses del año, lo que significa que duplicó la actividad que registraba en el mismo período del año anterior.

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El dinero inyectado por los inversionistas no se quedará quieto. Los recursos financiarán un ambicioso plan global de crecimiento que asciende a los US$1.033 millones. Entre los movimientos más recientes del conglomerado resalta el acuerdo definitivo para comprar la totalidad del Mall Paseo Quilín por un valor de US$119 millones, sumado a otros nuevos proyectos comerciales y residenciales que buscan expandir su portafolio regional.

Con más de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable distribuidos en outlets, centros comerciales y edificios residenciales (multifamily), la empresa busca consolidar su liderato en la región andina. La fecha exacta del remate de acciones sobrantes se conocerá de manera pública muy pronto, por lo que los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales para no perderse la puja en el mercado bursátil.

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