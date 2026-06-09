El número de empresas que prefirió pagar multas al Sena en lugar de contratar aprendices aumentó significativamente tras la reforma laboral aprobada en 2025.
Según cifras de la entidad, 8.048 compañías pagaron la cuota de monetización en 2025, un incremento de 39 % frente a las 5.796 registradas en 2024. Solo hasta abril de 2026 ya iban 5.243 empresas que optaron por esta alternativa.
La reforma elevó el valor de la sanción a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado, equivalente a cerca de 2,6 millones de pesos mensuales en 2026.
Aunque el objetivo era fortalecer la inserción laboral juvenil, expertos y gremios advierten que contratar aprendices se volvió más costoso para las empresas.
Antes, los estudiantes del Sena recibían apoyos parciales y menos prestaciones, pero ahora el contrato de aprendizaje tiene carácter laboral y obliga a asumir salario completo, seguridad social y prestaciones.
Según Acopi, el costo total por aprendiz puede llegar a 3,2 millones de pesos, superior al valor de la multa.
Como consecuencia, los contratos de aprendizaje disminuyeron de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2026. Analistas consideran que esto podría desincentivar la formación y contratación de jóvenes en el país.
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