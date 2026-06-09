El número de empresas que prefirió pagar multas al Sena en lugar de contratar aprendices aumentó significativamente tras la reforma laboral aprobada en 2025.

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Según cifras de la entidad, 8.048 compañías pagaron la cuota de monetización en 2025, un incremento de 39 % frente a las 5.796 registradas en 2024. Solo hasta abril de 2026 ya iban 5.243 empresas que optaron por esta alternativa.

La reforma elevó el valor de la sanción a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado, equivalente a cerca de 2,6 millones de pesos mensuales en 2026.

Aunque el objetivo era fortalecer la inserción laboral juvenil, expertos y gremios advierten que contratar aprendices se volvió más costoso para las empresas.

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Antes, los estudiantes del Sena recibían apoyos parciales y menos prestaciones, pero ahora el contrato de aprendizaje tiene carácter laboral y obliga a asumir salario completo, seguridad social y prestaciones.

Según Acopi, el costo total por aprendiz puede llegar a 3,2 millones de pesos, superior al valor de la multa.

Como consecuencia, los contratos de aprendizaje disminuyeron de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2026. Analistas consideran que esto podría desincentivar la formación y contratación de jóvenes en el país.

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