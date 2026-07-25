La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), con el que el Gobierno busca cambiar la forma de focalizar subsidios y programas sociales, despierta preocupación por los cambios que trae la medida que entraría en vigencia el próximo primero de agosto.

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(Vea también: Sisbén será reemplazado por nuevo sistema desde julio en Bogotá, ¿cambian los subsidios?)

En ese sentido, Ovidio Rodríguez, coordinador del programa en el Valle del Cauca, en entrevista con Mañanas Blu, quien advirtió que la transición podría convertirse en un problema si no se informa adecuadamente a la ciudadanía y a las entidades encargadas de aplicarla.

“Puede haber una bomba social porque el Gobierno Nacional no ha socializado ni ha hecho un estudio de impacto frente a los programas sociales y el aseguramiento en salud del régimen subsidiado”, concluyó.

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El funcionario explicó que el Sisbén no desaparecerá, sino que pasará a ser una de las fuentes de información del nuevo sistema, cuyo propósito es clasificar a la población con base en sus ingresos.

Nequi, Gane y otras plataformas servirán para medir los ingresos

De acuerdo con Rodríguez, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dejará de depender únicamente de la encuesta del Sisbén y cruzará información de distintas entidades para conocer la capacidad económica de cada ciudadano.

Ese análisis incluirá los recursos que las personas reciban por operadores financieros y billeteras digitales, como Nequi, Gane y otras plataformas de pago.

“Ya no nos van a medir por una encuesta, sino por los ingresos que podamos generar. Si a mí me mandan plata por operadores financieros, por Nequi, por Gane o por donde sea, todos esos reportes los envían y los cruza Planeación Nacional con esta nueva plataforma”, explicó Rodríguez a la emisora.

Así cambiaría la clasificación de los hogares con el nuevo modelo

El coordinador explicó que actualmente el Sisbén organiza a la población en los grupos A, B, C y D, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Con el Registro Universal de Ingresos, el análisis se enfocará en el ingreso per cápita de cada hogar.

Como ejemplo, señaló que si una familia de cuatro o cinco integrantes vive con un salario mínimo, ese ingreso se dividirá entre todos los miembros para establecer la categoría que le corresponderá dentro del nuevo esquema.

@bluradioco El anuncio de la implementación del Registro Universal de Ingresos ha generado preocupación entre autoridades locales y beneficiarios de programas sociales #HoyEnBlu ♬ sonido original – Blu Radio

La advertenci a del coordinador del Sisbén sobre el nuevo sistema

Aunque Rodríguez considera que el Registro Universal de Ingresos ayudará a detectar a quienes reciben subsidios sin cumplir los requisitos, advirtió que también podría dejar por fuera a personas que hoy dependen de esos apoyos estatales.

“El RUI como tal es una buena plataforma porque por fin se podrían sacar los famosos colados del Sisbén. Pero también dice la metodología que quienes hoy reciben ingresos del Estado o programas sociales, a futuro podrían salir”, afirmó.

El funcionario aseguró que la mayor inquietud es la falta de información sobre la implementación del nuevo modelo. Según dijo, muchas comunidades, enlaces territoriales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) e incluso equipos del propio Sisbén aún desconocen cómo funcionará la plataforma.

¿Cuándo comenzará a operar el Registro Universal de Ingresos?

Según recogió Infobae, aunque inicialmente el Gobierno había previsto que el nuevo sistema empezara a utilizarse durante el primer semestre de 2026, el cronograma fue modificado. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Registro Universal de Ingresos (RUI) entrará en operación el 1 de agosto de 2026, mientras que la transición desde el Sisbén se desarrollará de forma gradual hasta el 31 de octubre de 2026, con el fin de dar tiempo a los ajustes tecnológicos y a la adaptación de las entidades que administran subsidios.

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