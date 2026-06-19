El tradicional Sisbén comenzará a dar paso a un nuevo modelo de clasificación social en Bogotá. Desde el próximo 1 de julio arrancará la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta con la que buscan identificar de manera más precisa a los beneficiarios de subsidios y programas estatales.

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El proceso de transición se extenderá durante dos años y permitirá que las entidades públicas adapten sus sistemas mientras se evalúan los efectos del nuevo esquema sobre millones de personas que actualmente hacen parte de la base de datos del Sisbén.

¿Qué cambia con el Registro Universal de Ingresos y qué deben hacer los ciudadanos?

El Registro Universal de Ingresos dejará de depender principalmente de la información entregada por los ciudadanos mediante encuestas y empezará a apoyarse en registros administrativos oficiales. La iniciativa fue presentada por el Concejo de Bogotá a través del Boletín No. 133 del 11 de junio de 2026.

Así las cosas, el nuevo sistema se nutrirá de información proveniente de 47 entidades públicas, entre ellas la DIAN, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación. Con esos datos, el Distrito espera contar con un panorama más actualizado de las condiciones económicas de los hogares y mejorar la focalización de las ayudas sociales.

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Cada persona será ubicada dentro de un grupo y subgrupo de clasificación socioeconómica. Esa información servirá como referencia para la asignación de beneficios relacionados con transferencias monetarias, educación, transporte y otros programas de apoyo dirigidos a la población más vulnerable.

Sin embargo, la implementación del RUI no implica que los ciudadanos entren o salgan automáticamente de los programas sociales. Durante un debate de control político, la secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque Mejía, aclaró que la decisión sobre la entrega de subsidios seguirá en manos de las entidades responsables de cada programa.

Por otra parte, las cifras preliminares del Departamento Nacional de Planeación muestran cambios importantes en la clasificación de los hogares. Según explicó el concejal Óscar Ramírez Vahos, unas 615.175 personas tendrían una clasificación ascendente, mientras que 957.245 registrarían una clasificación descendente frente a su situación actual en el Sisbén.

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