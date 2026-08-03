Este lunes 3 de agosto, cientos de usuarios de WhatsApp en distintos países reportaron bloqueos repentinos de sus cuentas. Al intentar abrir la aplicación, muchas personas se encontraron con mensajes como “Esta cuenta no puede usar WhatsApp” o “Cuenta en revisión”, que les impidieron enviar o recibir mensajes mientras la plataforma analiza la actividad asociada al número telefónico.

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Los reportes se multiplicaron en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), y medios de varios países registraron quejas similares. El fenómeno no se limita a un solo país: los reclamos provienen de usuarios en diferentes localidades.

Según las quejas, las cuentas quedan temporalmente inhabilitadas. Los chats permanecen en el dispositivo, pero no es posible utilizar la aplicación para comunicarse hasta que WhatsApp complete el análisis. En algunos casos, la propia plataforma informa que el resultado de la revisión se conocerá en un plazo cercano a las 24 horas, aunque el tiempo real puede variar.

WhatsApp, propiedad de Meta, no ha emitido un comunicado amplio y detallado sobre la escala exacta de estos bloqueos. Sin embargo, ante consultas, la compañía respondió que eventualmente puede cometer errores y que, cuando eso ocurre, busca resolver la situación lo más rápido posible para que las personas puedan volver a comunicarse.

También subrayó que trabaja de manera continua para anticiparse a quienes intentan hacer un uso indebido del servicio y que las suspensiones buscan proteger al resto de los usuarios.

Entre las causas más frecuentemente mencionadas por los reportes y por la propia política de WhatsApp figuran el uso de versiones modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, el reenvío excesivo del mismo contenido a numerosos contactos, el contacto con números que no están guardados en la agenda o la generación de reportes por parte de otros usuarios.

WhatsApp advierte en su Centro de Ayuda que puede restringir o suspender cuentas cuya actividad parezca vinculada a comportamientos abusivos de envío de mensajes. El bloqueo inicial no significa necesariamente una expulsión definitiva: en muchos casos se trata de una revisión temporal.

Si el sistema determina que la suspensión fue incorrecta, el acceso se restablece. Si confirma una infracción, la restricción puede mantenerse e incluso volverse permanente.

Acá, otro reporte de otro usuario:

Me suspendieron el WhatsApp, no entiendo por qué? Si no envío spam ni nada eso… A alguien le ha pasado y como lo recuperaron? pic.twitter.com/jyiibfgRv4 — Jose Bladimir Molina (@Jose_Bladimir) August 3, 2026

Los afectados por esta situación pueden solicitar una revisión directamente desde la aplicación. En la pantalla del bloqueo aparece la opción “Solicitar revisión”. Al tocarla y seguir las instrucciones, WhatsApp examina el caso. La compañía aclara que presentar varias solicitudes no acelera el proceso y que no resulta útil intentar gestionar la apelación desde la cuenta de otra persona.

Mientras dura la revisión, se recomienda no instalar versiones no oficiales ni recurrir a servicios de terceros que prometen “desbloquear” la cuenta, ya que estos suelen ser estafas y solo Meta puede restablecer el acceso.

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