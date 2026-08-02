Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá invita a toda la comunidad a participar en el taller "Construyendo y deconstruyendo nuestras identidades digitales", una actividad gratuita pensada especialmente para personas desde los 10 años y que se hará el lunes 3 de agosto de 2026, entre 3:00 y 6:00 p. m., en las aulas múltiples del museo (carrera 68 D 24 A-51), de acuerdo con el portal oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El evento, que requiere inscripción previa, busca convertirse en un espacio de reflexión y conversación colectiva sobre los retos de la ciudadanía digital en la actualidad.

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Una de las problemáticas que sigue en crecimiento gracias al avance tecnológico es la difusión de imágenes sintéticas no consensuadas, mejor conocidas como deepfakes. La inteligencia artificial facilita la creación y circulación de este tipo de contenidos, que constituyen una nueva forma de violencia digital y afectan principalmente a mujeres y niñas, según lo advierte la información disponible. Frente a este fenómeno, el taller pretende profundizar acerca del consentimiento y la ética digital en entornos atravesados por tecnologías emergentes.

La actividad será conducida por Alejandra Gómez Ortega, doctora, investigadora y diseñadora residente en Estocolmo, Suecia, reconocida por su trabajo en el análisis crítico del impacto social, cultural y ético de las nuevas tecnologías. Gómez utilizará como punto de partida la instalación interactiva Photo BOO-th, que propone un recorrido vivencial para que los asistentes comprendan dinámicas digitales contemporáneas y sus riesgos.

El enfoque del taller combina ejercicios de diálogo, participación y pensamiento crítico, permitiendo que los participantes reconozcan cómo funcionan herramientas como la inteligencia artificial y cuáles implicaciones tiene su uso en lo cotidiano. Los temas principales girarán en torno a la privacidad, el consentimiento, la desinformación digital y el uso ético de estas tecnologías.

Con este evento, Maloka reafirma su compromiso con la apropiación social del conocimiento, fomentando que la ciudadanía se relacione de forma crítica y responsable con la tecnología y la ciencia. Así, se invita a personas de todas las edades —a partir de los 10 años— a desarrollar competencias para moverse informada y éticamente en los entornos digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los deepfakes y cómo afectan la privacidad digital?

Los deepfakes son imágenes o videos modificados mediante inteligencia artificial para hacer parecer que una persona dice o hace algo que en realidad no ocurrió. Según Maloka Bogotá, estas creaciones se han convertido en un problema para la privacidad digital, ya que su uso sin consentimiento representa una nueva forma de violencia digital, especialmente contra mujeres y niñas.

¿Por qué es importante abordar el consentimiento y la ética digital en talleres como el de Maloka?

Promover espacios de conversación sobre consentimiento y ética digital resulta clave frente a los retos planteados por la inteligencia artificial. El taller "Construyendo y deconstruyendo nuestras identidades digitales" de Maloka busca que los asistentes comprendan mejor el impacto de estas tecnologías en la vida cotidiana y desarrollen herramientas para moverse de manera informada y respetuosa en entornos digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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