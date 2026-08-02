Aunque muchas personas no lo hacen, apagar el celular al menos una vez por semana es una recomendación frecuente de fabricantes y expertos en tecnología. Esta acción, que puede parecer innecesaria en dispositivos modernos, cumple una función importante para mantener el buen funcionamiento del equipo a lo largo del tiempo.

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Uno de los principales beneficios de apagar el celular es que permite cerrar todos los procesos que se ejecutan en segundo plano. Con el uso diario, las aplicaciones no siempre se cierran completamente, sino que quedan activas consumiendo recursos del sistema.

Esto puede afectar la memoria RAM y hacer que el dispositivo se vuelva más lento. Al apagarlo, el sistema se reinicia desde cero y se liberan esos recursos, lo que suele traducirse en un mejor desempeño.

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Otro aspecto clave tiene que ver con la batería. Aunque apagar el celular no “repara” su desgaste natural, sí puede ayudar a corregir fallos en el consumo energético. En ocasiones, algunas aplicaciones quedan funcionando de manera irregular y gastan más batería de lo normal. Reiniciar o apagar el dispositivo elimina estos errores temporales y contribuye a una mejor autonomía en el día a día.

Además, este hábito es importante para la correcta instalación de actualizaciones. Tanto los sistemas operativos como las aplicaciones requieren, en muchos casos, un reinicio para aplicar cambios, parches de seguridad y mejoras de rendimiento.

Si el celular permanece encendido durante largos periodos sin reiniciarse, algunas de estas actualizaciones podrían no ejecutarse correctamente o tardar más en implementarse.

Apagar el celular también ayuda a solucionar pequeños errores que pueden aparecer con el uso continuo. Problemas como aplicaciones que se cierran solas, fallos en la conexión a internet o lentitud general del sistema suelen resolverse con un simple reinicio. Por eso, en muchos casos, esta es la primera recomendación cuando un dispositivo presenta fallas.

De igual forma, mantener esta práctica contribuye a la estabilidad general del equipo. Con el paso del tiempo, el sistema operativo acumula pequeños errores que, aunque no siempre son evidentes, pueden afectar el rendimiento. Reiniciar el celular de manera periódica evita que estos problemas se acumulen y ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo.

Aunque no existe una regla estricta sobre cada cuánto hacerlo, muchos expertos sugieren apagar o reiniciar el celular al menos una vez a la semana. En usuarios que utilizan intensivamente el dispositivo, incluso podría ser útil hacerlo con mayor frecuencia.

En conclusión, apagar el celular es una acción simple que no toma más de unos minutos, pero que puede marcar la diferencia en su funcionamiento. Más allá de ser una obligación, se trata de una práctica recomendada para optimizar el rendimiento, mejorar la batería y mantener el equipo en buenas condiciones.

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