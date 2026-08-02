Por: El Espectador

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La NASA se prepara para ejecutar una de las misiones más ambiciosas de su historia reciente: el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman. Programado para despegar el 30 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, este observatorio representa un avance significativo en el estudio de los misterios fundamentales del cosmos, como la materia oscura, la energía oscura y los exoplanetas —planetas situados fuera del Sistema Solar—, de acuerdo con información publicada por la agencia espacial estadounidense.

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El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, astrónoma estadounidense y primera jefa de Astronomía de la NASA, quien jugó un papel crucial en el desarrollo de la observación astronómica espacial. Según destaca la agencia, Roman defendió la importancia de trabajar con telescopios en el espacio exterior, permitiendo observaciones más precisas que desde la Tierra. Además, fue una firme impulsora de que los datos recopilados estuvieran disponibles para científicos de todo el mundo. Por ese aporte es reconocida popularmente como la “madre del telescopio espacial Hubble”, aunque su legado fue mucho más amplio, pues lideró el desarrollo del programa de los Grandes Observatorios, una iniciativa que revolucionó la astronomía al posibilitar el estudio del universo en distintas longitudes de onda.

El telescopio Nancy Grace Roman unirá una visión infrarroja de alta resolución con un amplio campo de observación, lo que, según la NASA, permitirá explorar vastas regiones del espacio de manera eficiente y detallada. Con estos recursos, la misión podrá investigar la distribución de la materia oscura, que a pesar de no haber sido observada directamente, se sabe que existe debido a los efectos gravitacionales en el movimiento de las galaxias. Roman creará el mapa tridimensional más preciso hasta ahora de esta “sustancia invisible”, modificación clave para entender la estructura y evolución cósmica.

Por otro lado, la energía oscura es otro de los grandes enigmas del universo. Desde finales del siglo pasado, los científicos detectan que la expansión del universo se acelera, en vez de desacelerar conforme a las predicciones de la gravedad convencional. Esa aceleración implica la presencia de una fuerza desconocida, denominada energía oscura, la cual podría constituir cerca del 68 % de todo lo que existe, según la NASA. Roman será clave al medir millones de galaxias a lo largo del tiempo, permitiendo analizar cómo ha cambiado esa expansión en la historia cósmica.

En el ámbito de la búsqueda de exoplanetas, la NASA estima que Roman podría descubrir cerca de 100.000 nuevos mundos, aumentando exponencialmente el número conocido gracias a la capacidad de captar imágenes de gran resolución sobre extensas áreas del cielo. Este avance rompe límites en la recopilación y disponibilidad de datos: se prevé que genere al menos 1,4 terabytes diarios, accesibles a cualquier científico global apenas sean procesados, fomentando así nuevas investigaciones más allá de los objetivos iniciales de la misión.

¿Qué objetivos principales tiene el telescopio Nancy Grace Roman?

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA está diseñado para abordar tres grandes objetivos: investigar la materia oscura mediante un mapeo tridimensional de la “masa invisible” responsable de la estabilidad galáctica, estudiar la energía oscura observando millones de galaxias para comprender la aceleración de la expansión cósmica y ampliar el conocimiento sobre exoplanetas con la posible identificación de cerca de 100.000 nuevos mundos fuera del Sistema Solar.

¿Cómo contribuirá el telescopio Nancy Grace Roman a la comunidad científica internacional?

La misión Nancy Grace Roman promete hacer pública toda la información que genere, aproximadamente 1,4 terabytes diarios durante cinco años. De acuerdo con la NASA, este acceso abierto permitirá que equipos científicos de todo el mundo estudien simultáneamente los datos, llevando a descubrimientos que trasciendan los objetivos previstos y fortaleciendo la colaboración global en el campo de la astronomía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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