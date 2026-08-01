Tim Cook, director ejecutivo de Apple, confirmó que los usuarios que usen de forma frecuente las funciones más avanzadas de la nueva Siri, impulsada por inteligencia artificial, deberían pagar más.

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Lo dijo durante el pronóstico de resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía. La medida no consiste en una suscripción exclusiva de IA, sino en opciones de mejora dentro de los planes de iCloud+, recogió Applesfera.

Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la empresa, sigue siendo gratuito en sus funciones básicas y en aquellas que se procesan directamente en el dispositivo.

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Herramientas como la reescritura de textos, los resúmenes de notificaciones, Genmoji, la búsqueda por lenguaje natural en Fotos o el contexto personal de Siri no requieren pago adicional; solo se necesita un iPhone compatible (iPhone 15 Pro o modelos posteriores) y el ‘software’ actualizado.

El cambio afecta a las funciones que dependen de servidores potentes en la nube, explicó el mismo medio. Entre ellas están la generación de imágenes en Image Playground, ciertas conversaciones más complejas de la nueva Siri AI y algunas herramientas de análisis de vídeo en la aplicación Casa (Home).

Estas tienen límites diarios de uso porque consumen mucha capacidad de cómputo. Apple ya lo había anunciado en su conferencia de desarrolladores de junio de 2026: algunas funciones de Apple Intelligence, incluida la generación de imágenes, tienen límites diarios y el acceso aumentado está disponible con la mayoría de los planes de suscripción iCloud+.

Cook explicó que la compañía todavía está definiendo el plan exacto para cubrir los costos de cómputo. “Creemos que habrá personas que quieran usarlo mucho, y por eso tendremos algún tipo de posibilidades de actualización en iCloud+, donde la gente pueda subir en la escala de iCloud+”, dijo. En otras palabras, quien agote la cuota gratuita podrá aumentar su capacidad contratando o subiendo de nivel en iCloud+.

iCloud+ es el servicio de almacenamiento en la nube de pago de Apple. Todos los usuarios tienen 5 GB gratis. Los planes de pago empiezan en alrededor de un dólar al mes por 50 GB y llegan hasta varios cientos de dólares anuales por 6 TB o 12 TB. Los planes más altos ya incluyen beneficios adicionales, como el análisis ilimitado de vídeo de cámaras HomeKit Secure Video.

Ahora también darán más “tokens” o límites diarios más altos para las funciones de inteligencia artificial que corren en servidores.

La nueva Siri AI, presentada en la WWDC de junio, está en beta pública desde este mes y se espera que llegue de forma amplia en el otoño de 2026, junto con los nuevos iPhones. Apple ha destacado que se basa en contexto personal y en privacidad, y que parte de su potencia proviene de modelos de Google Gemini, además de sus propios sistemas.

Para los usuarios en Colombia esto significa que no habrá un cargo automático por “usar la IA”. Quien use las funciones de forma ocasional o se quede en las herramientas que funcionan en el propio teléfono no tendrá que pagar nada extra.

Solo quienes generen muchas imágenes, mantengan conversaciones largas y complejas con Siri o utilicen intensamente las herramientas de nube podrían necesitar un plan iCloud+ más alto para no quedarse sin cuota diaria.

Apple no ha publicado aún los límites exactos de uso ni los precios específicos de las nuevas opciones de actualización. Cook reconoció que el equilibrio entre absorber los costos de la IA y trasladarlos a los usuarios a través de iCloud+ todavía es “un poco incierto”.

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