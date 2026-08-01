Por: El Espectador

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Durante décadas, la percepción predominante sobre la Amazonía sostenía que, antes de la llegada europea, este vasto bosque solo había albergado poblaciones pequeñas y dispersas que tenían un impacto mínimo en el entorno. No obstante, un reciente estudio revelado en la revista Nature, referente internacional en publicaciones científicas, cuestiona de raíz este supuesto. Investigadores de varios países presentaron evidencias de más de 400 sitios arqueológicos, bien conservados, en la región suroccidental de la Amazonía. Para este hallazgo se apoyaron en la tecnología de escaneo láser aerotransportado, capaz de ver a través del denso dosel vegetal y revelar el relieve que permanece oculto bajo la espesa selva, una capacidad que supera ampliamente lo que las imágenes satelitales convencionales pueden mostrar.

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El estudio cubrió más de 4.400 kilómetros, identificando 432 estructuras de tierra, de las cuales solo 36 eran conocidas con anterioridad. Los datos sugieren que, por cada estructura observable desde el espacio, podrían existir unas cinco no detectadas, lo que lleva a estimar entre 23.000 y casi 30.000 construcciones previas a la colonización europea solo en esa región amazónica. Estas obras, conocidas como geoglifos, no eran simples zanjas, sino grandes recintos geométricos, delimitados por fosos y terraplenes, algunos conectados por caminos y con extensión de decenas de hectáreas. Según los autores citados por Nature, estos lugares funcionaban como puntos de encuentro ceremonial, político y social, y no como ciudades ocupadas de forma continua.

Levantar y mantener estos monumentos a lo largo de 1.500 años indica una sociedad organizada, capaz de movilizar muchas personas y con avanzados conocimientos técnicos. Los investigadores proponen que allí vivió una población mucho mayor y más sofisticada de lo que se había creído. De acuerdo con sus modelos, entre los años 100 y 300 existieron entre 1,25 y 3 millones de personas en la zona, aunque aclaran que son cálculos basados en métodos estadísticos y arqueológicos, no cifras exactas.

El impacto de estos hallazgos, resalta Martti Pärssinen, profesor emérito de la Universidad de Helsinki y líder del trabajo, obliga a reconsiderar hasta dónde transformaron los pueblos precolombinos el paisaje, los suelos y la biodiversidad amazónica. Incluso, podría ser necesario replantear el papel de estas sociedades en la historia ecológica y climática del bosque, considerando la huella dejada en la producción y balance de carbono.

¿Cuál era la civilización que construyó los geoglifos amazónicos?

La mayoría de estas obras monumentales se atribuyen a una sociedad precolombina que los investigadores denominan Aquiry. Esta no era un único reino, sino una red de comunidades que compartieron una cosmovisión y erigieron grandes recintos de tierra. La civilización Aquiry ocupó cerca de 183.000 kilómetros cuadrados, y su principal legado son los geoglifos construidos entre el 600 a. C. y el 850 d. C., ya que la piedra era escasa en el área. No se sabe cómo se llamaban a sí mismos ni qué lenguas hablaban, y aún permanece sin respuesta qué causó su desaparición.

¿Qué son los geoglifos amazónicos y para qué servían?

Los geoglifos amazónicos son grandes estructuras de tierra con formas geométricas como círculos o cuadrados, rodeadas de fosos y terraplenes. Según los investigadores citados en Nature, estos monumentos no eran asentamientos permanentes, sino centros ceremoniales, políticos y sociales en los que comunidades se reunían para rituales y decisiones colectivas, reflejando una compleja organización social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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