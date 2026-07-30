Indra Group culminó la primera edición de Academia Urabá, un programa gratuito de formación tecnológica que certificó a 28 personas en inteligencia artificial y ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer el talento regional y promover la inclusión laboral.

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La convocatoria recibió 117 inscripciones y los participantes completaron una ruta de 208 horas de formación durante 52 días, que combinó clases técnicas, laboratorios prácticos tipo bootcamp y desarrollo de habilidades para el empleo.

La cohorte destacó por su diversidad, con 16 personas afrodescendientes, cinco provenientes de zonas rurales, además de integrantes de comunidades indígenas y raizales, madres cabeza de familia y personas con barreras de acceso a la educación y al mercado laboral.

El programa registró una asistencia promedio del 93,4 % y contó con el apoyo de 31 docentes.

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Como resultado, Indra Group contratará a siete egresados, equivalentes al 25 % de los certificados, mientras que el resto continuará su proceso de inserción laboral con el acompañamiento de la Agencia de Empleo de Comfama.

La iniciativa fue desarrollada junto con la Universidad EIA, Comfama, AFOS, Compurent y Alianza para la Formación.

Academia Urabá hace parte del Proyecto Academia de Indra Group, un modelo que busca democratizar el acceso a la formación tecnológica, cerrar brechas sociales y generar oportunidades de empleo en diferentes regiones del país.

El programa ya ha sido implementado en Nariño y otras zonas de Antioquia y fue reconocido en 2025 por sus buenas prácticas en educación y desarrollo sostenible.

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