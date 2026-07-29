Olímpica amplía su estrategia comercial con la entrada al negocio de la dermocosmética, una categoría enfocada en productos para el cuidado especializado de la piel.

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La cadena lanzó Suppra, una línea propia con protectores solares, limpiadores, humectantes y otros productos dirigidos a consumidores que buscan soluciones específicas para la salud y estética de la piel.

La compañía explicó que esta apuesta hace parte del fortalecimiento de sus marcas propias, una estrategia que en los últimos tres años le ha permitido lanzar 320 referencias en categorías como alimentos, hogar, aseo y cuidado personal. Actualmente, estas marcas representan cerca del 19 % de sus ventas.

El ingreso al mercado de la belleza ocurre en un sector en crecimiento. La industria de cosméticos, cuidado personal y aseo en Colombia alcanzó ventas por US$6.861 millones en 2025, con un crecimiento anual de 5,4 %, según datos de la Andi.

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Además de esta nueva categoría, Olímpica anunció inversiones por US$42 millones durante 2026 para abrir 12 tiendas, renovar y ampliar 25 establecimientos.

La empresa cuenta con 402 puntos de venta en 21 departamentos y 117 municipios, genera 15.600 empleos y espera crear 500 nuevos puestos.

La compañía busca mantener su crecimiento tras cerrar 2025 con ventas por $6,9 billones y una utilidad neta de $80.590 millones, mientras enfrenta la competencia de supermercados, tiendas de descuento y plataformas digitales.

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