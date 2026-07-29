La mayor oferta de alimentos en Corabastos permitió una reducción en los precios de varios productos de la canasta familiar en Bogotá.

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Durante la jornada ingresaron 1.168 vehículos con 8.493 toneladas de alimentos, un volumen cercano a los niveles habituales para un miércoles, lo que generó mayor disponibilidad de verduras y plátano.

Los productos que más bajaron fueron el cilantro, cuyo precio cayó de $40.000 a $25.000 por atado de 10 kilos; la espinaca, que pasó de $30.000 a $24.000; y la lechuga, que descendió de $40.000 a $30.000 la docena.

También disminuyó el valor de la ahuyama y del plátano Hartón, que bajó de $50.000 a $40.000 la bolsa debido al aumento en la llegada de producto desde diferentes zonas productoras.

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Corabastos explicó que el incremento en la producción de municipios de la Sabana de Bogotá elevó la oferta de verduras de hoja como acelga, cilantro, espinaca y lechuga, presionando los precios mayoristas a la baja.

Sin embargo, algunos alimentos registraron aumentos, como el limón Tahití, el limón común y la coliflor.

El abastecimiento mantiene estabilidad, con cifras cercanas al rango normal de entre 9.000 y 12.000 toneladas diarias. La mayor disponibilidad beneficia a los consumidores que buscan verduras y plátano, mientras otros productos presentan ajustes al alza por menor oferta.

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