El precio del pollo asado en Colombia ya comienza a reflejar el impacto de los bloqueos en las principales vías del país, especialmente por el aumento en los costos de transporte de insumos como maíz, soya y alimento balanceado, detalla La República.

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Según el Índice del Pollo Asado (IPA), citado por ese medio, el valor promedio del plato subió 4,5% en el último año, pasando de $41.026 a $42.871. Sin embargo, entre abril y mayo se registró una caída mensual de 2,88%, tras haber alcanzado $44.144 en abril.

Cartagena, Medellín y Bogotá fueron las ciudades con el pollo asado más caro durante mayo, mientras que Tunja, Villavicencio y Cali registraron los precios más bajos, resaltó ese diario.

Fenavi explicó que el incremento no solo responde al costo del pollo, sino también al aumento en servicios, administración, mano de obra y otros gastos operativos de los restaurantes.

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Analistas señalaron que el alza del salario mínimo también ha presionado los costos de producción.

Aunque el levantamiento de algunos bloqueos ayudó a estabilizar precios en ciertas regiones, persisten riesgos inflacionarios por el posible aumento internacional del maíz y la soya debido a tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Además, el IPC de mayo podría acercarse al 5,90%, impulsado por energía, gasolina y el eventual fenómeno de El Niño.

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