Más de 15.000 personas asistieron en Sincelejo a la jornada ‘Petro le cumplió a Sucre’, actividades que está llevando a cabo el presidente Gustavo Petro en los departamentos del país antes de que finalice su gobierno.

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El Departamento de Prosperidad Social fue anfitrión de la jornada y organizó a los asistentes para que escucharan los resultados de este gobierno en materia de reducción de pobreza, la cual bajó en los últimos años con la entrega de bonos pensionales y subsidios de los diferentes programas sociales que administra esta entidad.

Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, señaló que en el caso del programa ‘Colombia mayor’, en donde se entrega un subsidio a adultos mayores, se pasó de 55.000 personas que recibían 80.000 pesos a 102.000 personas que reciben 230.000 pesos mensuales.

El presidente indicó los avances históricos que se lograron en su gobierno en reducción de pobreza, señalando que hoy la mayoría de la población colombiana es clase media.

“¿Qué hemos logrado? Hoy la mayor parte de la población es de la clase media. ¿Y eso qué significa? Que millones y millones de hombres y mujeres que tenían hambre antes de este gobierno, que eran excluidos, que no tenían educación para su juventud y no había para un plato de sopa siquiera, que no había el derecho a una pensión ni a ir a una universidad, que no había para comprar la comida para el hijo y la hija, todos esos millones y millones de personas, de hombres y de mujeres, de jóvenes y de campesinos y de gente de la ciudad, han dejado de ser pobres en este gobierno del cambio”, señaló el mandatario.

Destacó que 3 millones de adultos mayores en toda Colombia que no tenían con qué comer y sólo recibían una limosna, ahora reciben lo suficiente para comer y para tener un lugar para dormir.

Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS) en marcha en Sucre

De igual forma, el dirigente de la entidad habló de la infraestructura social, puesto que una de las misiones de la entidad es incentivar la economía popular y solidaria.

Rodríguez Amaya enfatizó en los Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), los cuales estructuras diseñadas para que el pequeño productor local tenga dónde guardar, procesar y vender sus productos, dejando atrás a los intermediarios.

Señaló los avances así:

Colosó: avance del 24 %.

Los Palmitos: avance del 12 %.

Morroa: avance del 17 %.

Palmito: avance del 26 %.

De igual forma, habló de los resultados de inversión en el departamento en esta materia:

“Desarrollamos más de 12 proyectos de infraestructura comunitaria por más de 25.600 millones de pesos. Así que en infraestructura social seguimos avanzando, quisiéramos ir más rápido pero se han presentado muchas dificultades. Hoy los PAS se están volviendo una realidad y este mismo año esperamos que puedan ser entregados a las organizaciones que ya están construyendo los pactos de gobernanza”, concluyó.

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