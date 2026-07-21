El Grupo Alpina está pisando el acelerador a fondo en el mercado internacional y se alista para dar el golpe definitivo en Estados Unidos con una jugada maestra que cambiará las reglas del juego para la compañía. Tras cerrar el primer semestre del año con un crecimiento cercano al cinco por ciento en ventas y una facturación de 1,92 billones de pesos, la empresa de alimentos tiene la mira puesta en la meta de alcanzar los cuatro billones de pesos al finalizar este 2026, según informó Portafolio.

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El motor de esta expansión global es su apuesta por el mercado estadounidense, donde la joya de la corona es Clover Sonoma, una histórica empresa láctea con más de un siglo de trayectoria en la industria. Actualmente, Alpina posee el setenta por ciento de la compañía, mientras que la familia Benedetti conserva el treinta por ciento restante, de acuerdo con el citado medio.

Sin embargo, el contrato estipula que en diciembre de 2026, cuando se cumpla el quinto año de la alianza, se ejecutará la compra del porcentaje faltante, lo que significa que a partir de 2027 Clover pasará a ser cien por ciento de propiedad de Alpina, consolidando un imperio lechero transnacional que ya le reporta cerca del cuarenta por ciento de los ingresos totales al grupo.

Esta estrategia de internacionalización no ha sido un salto al vacío, sino un éxito rotundo en las estanterías norteamericanas. Productos como el yogur griego han disparado sus ventas en un cuarenta por ciento, mientras que en el sur de California el crecimiento interanual roza el cincuenta por ciento, métricas que se complementan a la perfección con la reciente e imponente llegada de la marca a Target, una de las cadenas comerciales más pesadas de Estados Unidos.

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Para sostener esta expansión y blindar su producción ante eventuales amenazas climáticas como el fenómeno de El Niño, el grupo liderado por Ernesto Fajardo destinó un ambicioso plan de inversión de trescientos mil millones de pesos para este año, enfocado fuertemente en tecnología, capacidades productivas y nutrición avanzada. Apuestas innovadoras como el Kéfir, desarrollado con un probiótico propio, se han disparado de manera impresionante con crecimientos de casi el quinientos por ciento, demostrando que la diversificación hacia la salud digestiva y la proteína especializada es una mina de oro.

A la par de su consolidación en Norteamérica, la multinacional colombiana sigue surfeando los retos en la región latinoamericana. En Ecuador lograron superar un bache temporal provocado por tensiones arancelarias, mientras que en Venezuela mantienen firme su operación con una planta y treinta y cinco empleados, a pesar de los constantes dolores de cabeza regulatorios y cambiarios que dificultan una recuperación más acelerada del mercado.

En el plano local, de cara al cambio de mando y la llegada al poder del presidente electo Abelardo De La Espriella, desde la cúpula de Alpina miran el panorama con un optimismo cauto pero realista. Aunque reconocen que existen buenas intenciones por parte del nuevo gobierno para estrechar lazos con el sector empresarial y reactivar la economía, advierten que el país hereda retos fiscales monumentales que requerirán soluciones complejas donde todos los actores económicos tendrán que aportar.

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