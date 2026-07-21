Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia abre la jornada en $3.250, mostrando una ligera corrección frente al cierre de $3.255 de la sesión del viernes anterior. La divisa mantiene una dinámica contenida a nivel local, operando todavía bajo los efectos de una marcada extensión a la baja, mientras los mercados internacionales sopesan la tensión geopolítica y la fortaleza del dólar global.

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(Vea también: ¿Dólar a $ 3.000? La advertencia sobre lo que pasaría en próximos días con la divisa en Colombia)

Dólar en Colombia, julio de 2026

A nivel internacional, el índice DXY se mantiene firme sobre la zona de los 101 puntos, respetando soportes técnicos y conservando un sesgo alcista de corto plazo.

Las monedas de referencia continúan respetando techos en México y Brasil. Analistas de JP Tactical Trading advierten que una ruptura al alza de estas resistencias en los países vecinos incrementaría la presión sobre el mercado colombiano para una eventual recuperación de la divisa.

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Brent roza los US$90 por la crisis en Ormuz

El mercado energético continúa marcando el compás de la aversión al riesgo global. Los futuros del Brent escalan un 3 % hasta los US$90,75 por barril (máximos de más de cinco semanas), mientras que el WTI avanza un 2,5 % hasta los US$83,85.

La tensión escaló luego de que Estados Unidos ejecutara nuevos ataques contra instalaciones militares en Irán y de que los hutíes en Yemen amenazaran con un bloqueo marítimo a Arabia Saudita.

Esta situación pone en virtual riesgo dos arterias críticas para el comercio mundial de crudo: el Estrecho de Ormuz (que concentra cerca del 20 % del suministro global) y el estrecho de Bab el-Mandab, que enlaza el mar Rojo, al norte, con el golfo de Adén, al sur, en el océano Índico.

Aunque se ha ventilado una propuesta de tregua temporal de 10 días mediada internacionalmente, la profundidad de las diferencias entre Washington y Teherán mantiene los precios de la energía en niveles elevados, desafiando las tendencias desinflacionarias.

Agenda macroeconómica local

En el plano interno, la atención de los analistas se desplaza hacia la agenda del DANE, que publicará esta semana los datos de importaciones, balanza comercial y el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de mayo. Este último dato entregará una radiografía clave sobre el ritmo de crecimiento del país al cierre del segundo trimestre, sirviendo como antesala al informe oficial del PIB que se conocerá en agosto.

La semana inició con la noticia de que Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, fue elegido presidente del Senado con 56 votos frente a 45 obtenidos por Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno electo de Abelardo De la Espriella.

La victoria de Henríquez fue impulsada por el apoyo de su partido y por el voto unánime de la bancada del Pacto Histórico, configurando una alianza inesperada que representó una derrota política para el nuevo gobierno y evidenció divisiones dentro de los sectores de derecha, de acuerdo con expertos.

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