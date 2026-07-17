Por: Noticiero 90 minutos

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El precio del dólar hoy en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja. Para este viernes 17 de julio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada en $3.221,41, cifra que representa una disminución de $12,5 frente a la cotización registrada el jueves, cuando la divisa cerró en $3.233,91 que esto equivale a un descenso del 0.39%.

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Con este nuevo descenso, el dólar mantiene una racha de varias jornadas consecutivas por debajo de los $3.300, un comportamiento que ha llamado la atención de analistas y de quienes realizan operaciones de comercio exterior, viajes internacionales o compras en moneda extranjera.

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¿Por qué bajó el precio del dólar hoy en Colombia?

El comportamiento del precio del dólar hoy en Colombia está influenciado por factores nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran la fortaleza del peso colombiano, el comportamiento de los mercados financieros, el precio internacional del petróleo y las expectativas frente a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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Además, los inversionistas siguen atentos a la evolución de la economía global y a los indicadores de inflación y crecimiento, factores que pueden generar movimientos en la cotización de la moneda estadounidense durante las próximas semanas.

Así se movió la divisa en la jornada anterior

Durante la sesión del jueves, el dólar registró un precio mínimo cercano a los $3.203 y un máximo de $3.235, reflejando una jornada con variaciones moderadas en el mercado cambiario.

De acuerdo con los reportes del mercado, también se negociaron más de 2.202 operaciones, por un monto cercano a US$1.750 millones, lo que evidencia una importante dinámica en las transacciones de divisas.

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¿A quién beneficia la caída del dólar?

La reducción en el precio del dólar hoy en Colombia puede representar un alivio para quienes planean viajar al exterior o realizan compras en plataformas internacionales, ya que necesitarán menos pesos para adquirir dólares.

Sin embargo, un dólar más barato también puede afectar a sectores exportadores que reciben sus ingresos en esta moneda, pues obtienen menos pesos colombianos por cada dólar que ingresa al país.

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