Por: VALORA ANALITIK

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El dólar hoy en Colombia cayó de los 3.300 pesos, un precio que no se registraba desde hace más de 6 años, según los registros oficiales.

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En una jornada histórica para el mercado cambiario colombiano, el dólar perforó a la baja el nivel de los $3.300, registrando un mínimo intradía de $3,293.70.

Este nivel de cotización no se observaba en las pantallas de negociación desde enero de 2020, previo al impacto de la pandemia de Covid-19, lo que consolida una marcada apreciación del peso colombiano en el transcurso de la mañana.

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De acuerdo con JP Tactical Trading, el dólar continúa profundizando la presión vendedora y marcando nuevos mínimos intradía, “extendiendo el escenario de sobreventa que hemos venido monitoreando”.

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La divisa abrió la sesión en $3.335,20 (que se sitúa a su vez como el máximo del día hasta el momento), mostrando un retroceso frente al cierre de ayer ($3.340) y profundizando la caída a medida que avanzaron los primeros flujos de negociación.

El quiebre del soporte de los $3.300 responde a una combinación de factores internacionales y técnicos, según expertos.

De acuerdo con Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, las monedas de América Latina han ganado terreno frente al billete verde, que continúa moviéndose alrededor de los 100 puntos en el índice DXY, tras la reanudación de los ataques militares de EE. UU. en Oriente Medio.

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