Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El dólar en Colombia presenta un promedio de $3.344,94 frente a la TRM vigente de $3.350,68, lo que refleja una disminución de $5,74 equivalente a -0,17%. En la apertura se ubicó en $3.362, mientras que el máximo alcanzado en la jornada es de $3.366,50 y el mínimo de $3.334,05.

Sigue a PULZO en Discover

El índice DXY se sitúa en 100,727 con una variación de +0,11%. En América Latina, el dólar muestra incrementos frente al peso mexicano (17,4861; +0,55%), el real brasileño (5,1478; +0,41%), el peso chileno (929,4000; +0,14%) y el sol peruano (3,4104; +0,08%).

(Vea también: Dólar en Colombia cerró junio con nueva caída: así quedó, luego de subida de tasas de interés)

En Estados Unidos, el déficit comercial de bienes y servicios alcanzó los 77,6 mil millones de dólares en mayo de 2026, aumentando en 23,0 mil millones frente a abril, explicado por una reducción en exportaciones y un incremento en importaciones.

Lee También

En Brasil, el superávit comercial se ubicó en 9,76 mil millones de dólares en junio de 2026, ampliándose frente al año anterior, impulsado por mayores exportaciones de industrias extractivas, manufactura y agricultura.

En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la suspensión inmediata del proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, tras los señalamientos sobre presunto fraude electoral y el desconocimiento de los resultados.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.