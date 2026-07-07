Por: CENET

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El Acueducto de Bogotá anunció que desde el primero de julio de 2026 entraron en vigor nuevas tarifas de agua y alcantarillado, en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026 y la metodología definida por el Gobierno Nacional. Los ajustes aplican para usuarios de Bogotá, Gachancipá y algunas zonas de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá.

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La entidad explicó que las modificaciones responden a cambios en la fórmula de cálculo, reconocimiento de inversiones, rentabilidad de los prestadores y actualización de costos. “Los subsidios y contribuciones seguirán aplicándose conforme a la normativa vigente”, señaló el boletín.

En Bogotá, el incremento promedio es de 6,67%, lo que representa cerca de $4.900 adicionales en la factura mensual. En Soacha, el ajuste es de 2,3%, equivalente a $1.180, mientras que en Gachancipá el aumento alcanza 11%, alrededor de $4.300. Estos cambios buscan reflejar los costos reales de operación y garantizar la sostenibilidad del servicio.

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El comunicado también destacó que los usuarios podrán consultar la estructura tarifaria completa en el portal oficial del Acueducto de Bogotá. La empresa subrayó que las variaciones se aplican en el marco de la regulación nacional y que la actualización tarifaria es necesaria para reconocer inversiones y mantener la calidad del servicio en la región.

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