Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), hace un llamado a administradores, consejos de administración y residentes de propiedad horizontal para que evalúen de manera integral los riesgos antes de implementar o modificar sistemas de automatización en edificios y conjuntos residenciales.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Alcalde Galán recibió como héroes a los Bomberos de Bogotá que llegaron de Venezuela)

Esta recomendación surge a partir del análisis de casos atendidos por el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad. Los hallazgos muestran que la tecnología puede fortalecer la protección de las copropiedades, pero también puede generar vulnerabilidades cuando sustituye mecanismos de control humano, monitoreo permanente y protocolos de verificación.

Entre las situaciones identificadas se encuentran controles de acceso deficientes, cámaras sin monitoreo efectivo, registros que no permiten reconstruir lo ocurrido después de un incidente, fallas en la gestión de visitantes y contratistas, problemas de conectividad y ausencia de planes de contingencia frente a cortes de energía o fallas tecnológicas.

Lee También

La automatización en sí misma no es un problema. El riesgo aparece cuando se asume que la tecnología reemplaza por completo la supervisión, la capacidad de reacción y la gestión integral de la seguridad. Un sistema automatizado requiere responsables claros, protocolos definidos y mecanismos permanentes de seguimiento.

De acuerdo con el análisis realizado por AIDE, en algunos casos las copropiedades han migrado hacia modelos de portería remota, accesos mediante aplicaciones móviles, biometría o credenciales digitales con el propósito de optimizar costos y procesos operativos. Sin embargo, cuando estos cambios se realizan sin un diagnóstico previo de riesgos o sin garantizar monitoreo y respaldo operativo, pueden surgir brechas que afectan la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones delictivas.

El acceso sigue siendo uno de los puntos más críticos. Por esta razón, los procedimientos para autorizar el ingreso de visitantes, domiciliarios, contratistas y personal de servicios deben contar con controles claros, trazabilidad y mecanismos de verificación que permitan identificar situaciones inusuales o sospechosas.

Además, la presencia de cámaras de seguridad no garantiza por sí sola la protección de una copropiedad. Grabar no siempre significa vigilar. Una cámara resulta útil cuando funciona correctamente, cuando existe monitoreo, cuando se pueden generar alertas y cuando hay capacidad de reacción frente a una eventual situación de riesgo.

Otro aspecto destacado tiene que ver con la protección de datos personales. Los sistemas de reconocimiento facial, huellas dactilares y demás mecanismos biométricos implican el tratamiento de datos sensibles, por lo que su implementación debe cumplir requisitos relacionados con la finalidad del tratamiento, acceso restringido, seguridad de la información y responsabilidades claramente definidas.

Recomendaciones o acciones clave para fortalecer la seguridad

Realizar diagnósticos de riesgo antes de automatizar o modificar esquemas de vigilancia y control de acceso.

Establecer procedimientos claros para la autorización e ingreso de visitantes, contratistas y proveedores.

Garantizar planes de contingencia, energía de respaldo, conectividad y conservación de registros ante eventuales fallas del sistema.

Documentar y comunicar oportunamente incidentes, anomalías o fallas operativas para facilitar la reacción y la toma de decisiones.

Conozca estas recomendaciones en detalle consultando este video, publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad en la red social X:

¿En su edificio tienen o están pensando en implementar acceso automatizado para reducir costos? Ojo: la tecnología, por sí sola, no garantiza la seguridad. Un análisis de casos atendidos por #AIDE identificó las vulnerabilidades que aprovechan los delincuentes. Antes de… pic.twitter.com/Yz16Mrvo9i — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 6, 2026

La seguridad funciona mejor cuando administración, residentes, empresas de vigilancia y proveedores tecnológicos trabajan de manera coordinada. La tecnología es una herramienta valiosa, pero debe estar acompañada de una adecuada gestión del riesgo para cumplir su propósito de proteger a las personas y sus bienes.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.