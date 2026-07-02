Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá presentó Mejora tu Cuota, un nuevo mecanismo de apoyo dirigido a hogares que necesitan financiar obras de mejoramiento en sus viviendas. La iniciativa busca reducir el valor mensual que deben asumir las familias por créditos formales destinados a adecuaciones, ampliaciones, reparaciones o intervenciones en los inmuebles que habitan.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Así se puede recibir subsidios del Gobierno en Nequi, Daviplata u otra cuenta bancaria)

El programa contempla la entrega de un subsidio mensual de hasta 231.000 pesos durante un periodo máximo de 36 meses. Con este aporte, el Distrito podrá cubrir hasta el 35 % del valor de la cuota mensual de un crédito de mejoramiento de vivienda, siempre que este haya sido adquirido a través de una entidad formal.

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, el beneficio acumulado podrá alcanzar los 8,3 millones de pesos por hogar durante los tres años de vigencia del apoyo. El valor final asignado dependerá de las condiciones particulares de cada crédito y de la cuota mensual que deba pagar cada familia beneficiaria.

Lee También

Primera convocatoria tendrá 500 cupos

La primera convocatoria de Mejora tu Cuota se abrirá en septiembre de 2026 y contará con 500 cupos disponibles. Podrán postularse los hogares residentes en Bogotá cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y que sean priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Para acceder al subsidio, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el programa Mejora tu Casa, una de las estrategias distritales orientadas a intervenir viviendas existentes y mejorar las condiciones habitacionales de los hogares de menores ingresos.

(Lea también: Celebran miles de estudiantes en Colombia: les pagarán plata que les tenían enredada)

La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, explicó que la medida busca facilitar el acceso al crédito formal para obras de mejoramiento y disminuir el impacto económico de las cuotas mensuales. Según la entidad, este respaldo permitirá que más familias puedan realizar intervenciones necesarias en sus viviendas sin asumir la totalidad de la carga financiera.

La Secretaría Distrital del Hábitat indicó que la inscripción y la postulación se realizarán únicamente por medio de sus canales oficiales. Además, recordó que los trámites no tienen costo y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los ciudadanos verificar la información divulgada por la entidad antes de entregar documentos, compartir datos personales o realizar pagos a terceros.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.