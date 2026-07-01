Por: El Espectador

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Una juez de conocimiento condenó en primera instancia a 28 años de prisión a Wilson Sarria Ruíz, luego de avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía que lo responsabilizan de agredir a su expareja sentimental. Los delitos por los cuales fue declarado responsable son feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

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De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero en una vivienda del barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese escenario Sarría Ruiz ingresó al conjunto residencial en donde vivía la víctima haciéndose pasar por miembro del personal de vigilancia con el objetivo fundamental de pasar desapercibido para que su expareja atendiera a la puerta de su residencia sin ninguna sospecha.

Al lograrlo, la Fiscalía advierte que la golpeó en el rostro, la derribó y la atacó a patadas aprovechando su superioridad física.

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Posteriormente, el agresor la amenazó de muerte, la inmovilzó y la abusó. Además, Sarria Ruíz inspeccionó el inmueble para apoderarse de objetos de valor y accedió de forma irregular al teléfono celular de la víctima, desde donde realizó transferencias por la suma de dos millones de pesos hacia su billetera virtual.

El ente investigador reveló que la víctima estuvo sometida a un ciclo de violencia durante los seis meses que duró la relación sentimental, la cual inició en julio de 2025 y terminó en diciembre del mismo año, días antes del ataque propiciado a modo de venganza por la negativa de la mujer de continuar la relación.

El fiscal del caso detalló en la audiencia que el acusado ejerció violencia psicológica mediante persecución y amenazas de difundir fotografías y videos íntimos si ella no regresaba con él, además de expresarle textualmente si intenciones de atentar contra su vida.

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Alerta por mujeres en riesgo

La saña con la que Ruiz Sarria agredió a su expareja vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia de las violencias basadas en género en la capital colombiana. Según cifras oficiales de Medicina Legal, entre enero y abril de este año se han realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio en Bogotá, de las cuales 11 corresponden específicamente a la localidad de Chapinero.

El dato más alarmante del informe revela que, de ese total de valoraciones, 546 mujeres se encuentran actualmente en riesgo extremo de ser asesinadas. Asimismo, la Policía Nacional registra que en los primeros cuatro meses del año se han perpetrado 12 asesinatos de mujeres en la ciudad, de los cuales cinco ya fueron tipificados penalmente bajo la conducta de feminicidio.

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